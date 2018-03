Financement libyen : « Je suis accusé sans aucune preuve matérielle », Nicolas Sarkozy

Face au juge, Nicolas Sarkozy a dénoncé les « calomnies » et la « manipulation » du clan de Mouammar Kadhafi à son encontre.

A l’issue d’une garde à vue de plus de 24 heures, Nicolas Sarkozy a tenté de se défendre dans l’affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne électorale de 2007. « Je suis accusé sans aucune preuve matérielle par les déclarations de M. Kadhafi », a-t-il déclaré, selon des propos rapportés par Le Figaro.

Point par point, l’ancien président français a essayé de convaincre les juges de son innocence et leur a demandé de le placer sous le statut de témoin assisté.

Il a finalement été mis en examen pour « corruption passive », « financement illégal de campagne électorale » et « recel de fonds publics libyens », et a été placé sous contrôle judiciaire.

Niant les accusations portées contre lui, il a notamment dénoncé les « calomnies » de Mouammar Kadhafi et de sa famille, et accusé Ziad Takkiedine, qui l’a mis en cause plusieurs fois dans cette affaire, de « mensonges »: « Il indique être passé au ministère de l’Intérieur aux alentours du 27 janvier 2007 (…) Mais il n’avait pas non plus rendez-vous avec moi: mon agenda en portera témoin. »