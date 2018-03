Fédération béninoise de Triathlon : Richard Assah élu président

L’Auditorium Marius Francisco a servi de cadre à la naissance du 1er comité exécutif de la Fédération béninoise de Triathlon ( Fébétri ) . Richard Assah, au terme des travaux de l’assemblée générale constitutive de l’instance, est élu le tout premier de cette fédération.

Les délégués présents ont d’abord examiné et adopté les statuts et règlement de la Fébétri avant les élections. Lesquelles ont accouché d’un bureau de 10 membres dont Richard Assah en assure la destinée.

Dans son allocution, le président élu a énuméré les objectifs du comité dont il a la charge.

Le bureau que je dirige aura trois actions à mener, la 1ère c'est d'organiser le championnat national d'ici quelques mois, la 2e, c'est de pouvoir populariser le Triathlon dans tout le Bénin. Nous allons faire l'effort de faire la popularisation de la discipline dans les zones ou elle n'est pas encore connue. La 3e c'est de faire en sorte que le Triathlon qui a d'autres sous disciplines (le Duathlon et le Back and Run), ces disciplines soient des disciplines connues réservées à nos jeunes enfants et à nos personnes adultes Richard Assah Président

Le comité, selon lui, entend s’atteler à cette tâche, avec l’appui de personnes ressources pour l’accompagner.

Le Triathlon est composé de l’Athlétisme, de la Natation, du Cyclisme et d’autres sous disciplines en l’occurrence Duathlon et Back and Run . Déjà cinq clubs sont déjà affiliés à la Fébétri. Il y a trois autres clubs en attente en raison de formalité.

On a pu retenir quelques activités paritaires du président Assah notamment son ambition de voir si possible le Bénin aux Jeux Olympique de la jeunesse en Algérie cette année et aux JO 2024 en France.

Le président Assah a aussi promis faire de la formation des journalistes une priorité afin de faciliter la vulgarisation de la discipline.

Comité Exécutif de la Fédé de Triathlon (10 membres)

Président : Richard Assah

Vice-président : Christophe Sossou

Secrétaire général : Carlos Bossouvi

Secrétaire général Adjoint : Jérôme Sodjinou

Trésorier général : Jean-Paul Amegan

Responsable à l’organisation : Hugues Hounga

Responsable adjoint à l’organisation 1 : Toussaint Dadegbé

Responsable adjoint à l’organisation 2 : Megan Kedani

Délégué des femmes : Marielle Denon



Délégué des femmes : Lauriane Ahimihoue



Commissaires aux comptes :

–Jean Cocou Kpadé

–Amidou Adebola