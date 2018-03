États-Unis : inédit échange de menaces et d’insultes entre Donald Trump et Joe Biden

Au réveil ce jeudi 22 mars, le président des États-Unis a vivement critiqué sur Twitter la déclaration de la veille de l’ancien vice-président Joe Biden.

Dans un message publié à 05h19, heure locale, le milliardaire new-yorkais a demandé à « Joe Biden le fou » d’arrêter de jouer les « gros bras » alors que l’ex-président du Sénat démocrate avait dit lors d’un déplacement mercredi que le comportement de Trump avec les femmes lui donnait envie, « si nous étions au lycée, de l’emmener derrière la salle de sport et de le tabasser »

Crazy Joe Biden is trying to act like a tough guy. Actually, he is weak, both mentally and physically, and yet he threatens me, for the second time, with physical assault. He doesn’t know me, but he would go down fast and hard, crying all the way. Don’t threaten people Joe!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 22, 2018