États-Unis : Donald Trump Jr. va divorcer après 12 ans de mariage

Donald Trump Jr, fils aîné du président des Etats-Unis, et sa femme Vanessa, qui s’étaient mariés en 2005 et ont cinq enfants âgés de 3 à 10 ans, vont divorcer.

« Après 12 ans de mariage, nous avons décidé de nous séparer. Nous aurons toujours un énorme respect l’un pour l’autre et pour nos familles. Nous avons ensemble cinq beaux enfants et ils restent notre priorité. Nous vous demandons de respecter notre vie privée pendant cette période »

Le New York Post avait fait état il y a plusieurs semaines de problèmes conjugaux entre cette ex-mannequin et le fils du président, liés aux nombreux déplacements de Donald Jr ainsi qu’à son goût pour Twitter, spécialité familiale.

Donald Jr défend ainsi quasi-quotidiennement son père face aux multiples attaques dont le président fait l’objet sur son réseau social préféré.

Cette séparation intervient alors que la Trump Organization, que co-dirige Donald Jr et son frère Eric depuis l’arrivée de leur père à la Maison Blanche, est de plus en plus visée par l’enquête sur une possible collusion entre l’équipe de campagne de Trump et la Russie. Le procureur spécial Robert Mueller a ainsi réclamé à la Trump Organization tout document relatif à la Russie.

Mi-février, Vanessa Trump s’était par ailleurs retrouvée, malgré elle, dans la rubrique faits divers après avoir ouvert une lettre destinée à son mari et qui contenait une mystérieuse poudre blanche. La poudre s’était révélée inoffensive, mais Vanessa Trump avait été hospitalisée à titre préventif, ainsi que sa mère qui se trouvait avec elle au moment d’ouvrir l’enveloppe.

Début mars, la police a interpellé, dans le Massachusetts, un jeune homme soupçonné d’être l’auteur de la lettre.