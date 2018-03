Environnement : c’est fini ! Le dernier rhinocéros blanc mâle du Nord s’est éteint

Au Soudan, le dernier rhinocéros blanc mâle du Nord, est mort, laissant seules deux femelles de rhinocéros blancs vivant dans le monde, ont annoncé les responsables de la conservation au Kenya.

Le rhinocéros, qui était connu comme le « gentil géant » et vivait à la Conservatoire Ol Pejeta au Kenya, a été euthanasié après que son état de santé se soit aggravé, ont annoncé mardi des responsables. Le Soudan a fait plusieurs efforts pour sauver les sous-espèces de l’extinction.

« Il a été un grand ambassadeur de son espèce et on se souviendra de lui pour le travail qu’il a accompli pour sensibiliser les gens au problème non seulement des rhinocéros, mais aussi des milliers d’autres espèces menacées d’extinction à cause d’activités humaines non durables. » , a déclaré le PDG d’Ol Pejeta, Richard Vigne.