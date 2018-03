Emergence économique : le Bénin se repositionne selon l’OBEMA (classement)

L’observatoire pour l’émergence en Afrique (Obema) a rendu public les résultats de son enquête sur la croissance économique et l’émergence des 54 pays africains.

Au terme de cette enquête et au vue de ce classement continental, le Bénin s’est repositionné en occupant la 20ème place sur les 54 pays que compte le continent africain.

Cet observatoire composé des experts africains, en publiant sa réponse dans son indexe de l’émergence en Afrique, compte miroiter la vraie position de ces pays afin que ces derniers non seulement redoublent d’efforts mais également travaillent pour se maintenir au top dans le classement.

Selon les auteurs de cette publication, Mamoudou Gazibo et Olivier Mbabia de l’Obema, «l’index de l’émergence en Afrique a pour ambition de proposer une vision aussi proche que possible de la réalité vécue par des millions d’Africains, afin de guider au mieux les dynamiques de transformation qui forgeront les économies africaines de demain».

Cet indice s’est basé sur des critères universels en matière de développement tout en prenant en compte les spécificités des économies africaines. Ainsi, les auteurs du rapport définissent l’émergence comme «un processus de transformation économique soutenue qui se traduit par des performances aux plans social et humain et qui prend place dans un contexte politique et institutionnel stable susceptible d’en assurer la soutenabilité».

Pour donc réussir leur mission et atteindre leur objectif, les experts ont travaillé sur quatre (4) dimensions dont la dimension politique, économique, développement humain et société.

En ce qui concerne la politique, ils ont tenu compte de la stabilité démocratique, le leadership, la corruption, etc. Au niveau économique, la croissance du Produit intérieur brut (Pib), les infrastructures de divers ordres, le secteur rural ont été les indices pris en compte. Quant au développement humain, ils ont misé sur l’indice d’éducation, le taux d’alphabétisation, la scolarisation des filles et pour la société, les dépenses en santé/PIB et l’accès à l’eau potable.

Partant de cette batterie d’indicateurs, les auteurs ont classé les pays du continent sur une échelle allant de 0 (le moins bon score) à 100 (le meilleur score) pour chaque dimension, des pays dont les performances ne permettent pas de les positionner sur la voie de l’émergence, aux pays qui sont sur la bonne voie.

Les 54 pays sont ainsi classés en 4 catégories : Emergent – Seuil, Potentiel et autres

D’après le tableau, l’ile Maurice est l’économie la plus émergente du continent africain avec un score moyen de 68,04 points/100. Le pays réalise ses meilleurs scores au niveau des dimensions Société (78,79 points/100) et Politique (72,13 points/100). L’ile Maurice est suivi par l‘Afrique du Sud (62,74 points), les Seychelles (61,31 points), le Botswana (60,31 points) et le Cap vert (57,73 points).

Au bas de l’échelle, on trouve le Soudan (34,63 points), la Centrafrique (33,30 points), le Tchad (28,78 points), le Soudan du Sud (23,94 points) et la Somalie (15,55 points).

Ci-dessous le classement des pays africains selon leur degré d’émergence.