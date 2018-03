Eliminatoires Can U-20 : le Liberia forfait offre le second tour au Bénin

Le Bénin vient d’obtenir sur tapis vert sa qualification pour le 2e tour, dans le cadre des Éliminatoires de la Can U-20 Total/ Niger 2019. Un message sur la page Facebook de la Fédération béninoise de Football dans la matinée de ce lundi 26 mars informe du forfait du Liberia.

« Nous vous informons par la présente que le Liberia a déclaré son retrait de la Can U20 2019. Les matchs 7 et 8 sont donc annulés et votre équipe nationale U20 est donc qualifiée pour le 2ème tour de la compétition. « , un message signé Yasmine El Ehwany, manager des compétitions U20 et U17 à la Confédération africaine de Football.

Valère Houandinou et ses adjoints ont été ainsi libérés du précipice dans lequel ils se sont lancés le 12 mars dernier. Alors le staff a désormais du temps pour jouer la Gambie le 18 mai prochain. Un voyage que le sélectionneur Valère Houandinou a visiblement du temps pour préparer.

Il faudra éviter d’attendre le temps

À moins d’une semaine, si le Bénin devrait jouer le Liberia, le staff n’avait toujours pas publié une liste officielle des joueurs retenus. La Fédération et le ministère des Sports ont intérêt à profiter de ce temps mort pour régler d’abord le problème administratif dont a fait cas le sélectionneur Houandinou après la rencontre contre Dragons, mais aussi profiter pour jouer une sélection en lieu et place du Liberia.