Éliminatoires Can U-20 : un énième nul pour les poulains de Valère Houandinou

En amical contre l’équipe de Soleil FC (club de Ligue 1), les Écureuils juniors se sont fait peur avant de sortir d’un match à score de parité 2-2. Le public du stade René Pleven a eu droit à une sélection qui évolue comme un moteur diesel.

Mené, 2-0, par Soleil FC, la sélection junior (masculin) s’est remise à Bio Tchabi Odo et Dieu-donné Noumonvi, pour rétablir la parité. La note positive reste la réaction de cette équipe. En difficulté, elle a su rattraper deux buts de retard.

Cependant, les supporters sont plus ou moins heureux. Car certains estiment que l’équipe encaisse assez. Après le 0-0 contre Aspac, la défaite 0-1 contre Jac, le 2-2 contre Esae, le 0-0 contre Dragons, la sélection sous l’égide de Valère Houandinou, Bruno Goudjo et Rachad Chitou présente un CV de 4 nuls et une défaite, avec 5 buts encaissés contre 4 marqués et zéro victoire.

Renforcée par Charbel Gomez, Ibrahim Ogoulola et Joel Sogbo, la sélection U20 du Bénin s’apprête à jouer la Gambie début mai pour le second tour des Éliminatoires de la Can U-20. Ceci après la qualif au 1er tour suite au forfait du Liberia.

Le staff a donc le temps pour travailler la défense et le bloc équipe dans le repositionnement, cela a souvent été un véritable problème pour les clubs et sélections.

