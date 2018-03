Éliminatoires Can U-20 : Charbel, Ibrahim et Sogbo déjà au Bénin jouent contre Soleil FC ce mercredi

Annoncés comme renfort de l’équipe cuisinée par le staff dirigé par Valère Houandjinou, Charbel Gomez, Ibrahim Ogoulola, Joel Sogbo sont déjà au Bénin dans le cadre des éliminatoires de la Can 2019. Ils feront partie du groupe ce mercredi 28 mars lors du match amical contre Soleil FC, une information par un confrère de la cellule de communication de la FBF.

Alors que la sélection béninoise U-20 va connaître son 5e affiche test ce mercredi contre Soleil Fc au stade René Pleven, les férus du Football auront un regard attentif sur l’attaque de la sélection U-20. Lors des quatre précédents matchs, elle n’a inscrit que 2 buts et les attaquants de pointe sont plus ou moins convaincants, ce qui laisse des commentaires dans le rand des supporters.

Le Bénin qualifié sur tapis vert après le forfait du Liberia, le staff technique veut donc mettre cette rencontre et si possible d’autres plus élevées à profit pour préparer le déplacement en Gambie au mois de mai. Il s’agira d’avoir un fond de jeu, un bloc équipe et une attaque qui fait peur.

« On a assisté à une mise en place tactique en prélude au match de demain. Valère Houandinou a conservé son noyau dur notamment la défense autour de Aubin Videkon, Charlemagne Azongnitode, Assogba Youssouf et Samad Bourou. Le milieu a été renforcé par Ogounlola et l’animation offensive est assurée par Harold Avodagbé, Charbel et Dieudonné Noumonvi avec à la pointe Joël Sogbo. Tout se met en place pour jouer la carte offensive demain » explique Foulelou, membre de la Cell-Com.