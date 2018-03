Elections en Egypte: la participation électorale est le principal suspense

Le taux de participation aux élections présidentielles égyptiennes sera surveillé de près pour montrer la confiance de la population dont le président sortant Abdel Fattah el-Sisi, qui devrait gagner après avoir éliminé toute véritable opposition à son gouvernement.

L’élection de trois jours, qui a débuté lundi, est largement considérée comme un référendum sur la performance d’el-Sisi, alors qu’il se heurte à l’un de ses partisans, Moussa Mustafa Moussa, un politicien peu connu qui a soutenu le président avant de se rétracter et de se présenter contre lui.

El-Sissi a appelé à un taux de participation élevé parmi les 60 millions d’électeurs potentiels pour affirmer sa légitimité après que tous les opposants crédibles se sont retirés en janvier, invoquant des intimidations de la part des autorités après l’incarcération du principal opposant.

« Cette élection a une dimension populiste distincte », a déclaré Ziad Akl, chercheur principal au Centre Al-Ahram pour les études politiques et stratégiques. « Le résultat de l’élection est déjà connu, donc un taux de participation élevé est le vrai prix ici, dont le régime capitalisera. »

Quand il a été élu pour la première fois en 2014, el-Sisi a remporté près de 97% des voix. Cependant, moins de la moitié des Égyptiens éligibles ont voté même lorsque l’élection a été étendue à trois jours au lieu de deux.

« Sécurité et stabilité »

El-Sisi affirme qu’il a apporté la sécurité et la stabilité au pays durant ses quatre années de présidence, mettant en lumière la guerre menée contre les groupes armés, lui qui a mené le coup d’Etat militaire de 2013 qui a renversé le premier président égyptien élu librement, Mohamed Morsi.

Cependant, il a lutté pour vaincre le groupe armé État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL) dans la péninsule du Sinaï, qui s’est renforcé après le renversement de Morsi, avec des attaques régulières contre les forces de sécurité et des attentats meurtriers . Une attaque contre une mosquée en novembre, la pire attaque de l’histoire moderne de l’Égypte, a tué plus de 300 personnes.

A (re) lire aussi : Egypte- Sinaï: 16 djihadistes tués dans une opération antiterroriste

Au cours des quatre dernières années, le gouvernement a introduit des réformes économiques, y compris des réductions douloureuses des subventions et le flottement de la monnaie. Cela a amélioré le climat d’investissement et a valu à l’Egypte un prêt de renflouement de 12 milliards de dollars du Fonds monétaire international. Mais les mesures d’austérité ont fait grimper les prix, exigeant un lourd tribut sur les Égyptiens ordinaires, en particulier avec plus de 25% de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté.

Répression de la dissidence

Pendant la présidence d’el-Sisi, des milliers de personnes ont été emprisonnées et des manifestations ont été interdites. Les groupes de défense des droits de l’homme affirment que la répression de la liberté de la presse a étouffé la dissidence dans la période précédant le vote, les autorités égyptiennes appelant à une action en justice contre les médias qu’ils jugent « faux ». Les médias sont dominés par des commentateurs virilement pro-gouvernementaux. Des journalistes indépendants ont été arrêtés ou expulsés, et des centaines de sites Web ont été bloqués.

L’armée a déclaré dimanche qu’elle surveillerait la couverture médiatique locale et étrangère du vote d’un centre de médias spécialement créé qui fonctionnerait 24 heures sur 24.