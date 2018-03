Efficacité diplomatique: le Bénin à la recherche d’un ambassadeur futé pour la France

Selon quelques indiscrétions, ce diplomate âgé de 71 ans, ministre plénipotentiaire des affaires étrangères A1-12 retraité et proche du chef de l’Etat serait rappelé pour des raisons d’inefficacité à représenter le Bénin auprès de la mère patrie, la France.

Qu’il vous souvienne qu’en octobre 2017, le chef de l’Etat béninois, Patrice Talon n’a pas pu rencontrer son homologue français alors que cette rencontre a été officiellement annoncée par la diplomatie béninoise. En effet, pendant son séjour parisien du 02 au 09 octobre de la même année, le président béninois qui était annoncé pour tenir une séance de travail à l’Elysée n’a pas été reçu par le président français Emmanuel Macron. Mieux, la séance de vulgarisation des projets du programme d’action du gouvernement ; le « PAG Bénin Révélé » avec Pierre Gattaz du mouvement des entreprises de France (medef) n’a pas, non plus tenu car ce dernier était absent à cette séance.

Des flops qui ont suscité en son temps des commentaires les plus acerbes et les plus malveillants contre le numéro 1 béninois et contre sa diplomatie qui était qualifiée à tort ou à raison d’inefficace.