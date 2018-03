Écureuils du Week’ : Coup d’arrêt pour Mounié et Adenon, en Grèce Adilehou vient

La colonie béninoise à l’étranger est au charbon depuis ce vendredi 2 mars. Les joueurs béninois dans ce tour ont connu fortunes diverses.

France Conforama Ligue 1 (J-28)

–Amiens 0-2 Rennes

Khaled Adénon, titulaire dans l’axe d’Amiens pour sa 23e apparition en Ligue 1 cette saison n’a pu empêcher la défaite 2-o de son club. Après la belle opération, il y a 7 jours contre Nantes, les Amienois vont devoir vite se rependre face à Dijon. Un déplacement prévu le samedi prochain. Amiens est 16e avec 29 points à un point de la zone rouge.

–Monaco 2-1 Bordeaux

Le franco-béninois Jules Kundé entré à la place du brésilien Pablo (32e) a été remplaçant pour la première fois sur 8 matchs. Malheureusement, son équipe a perdu 2-1 au stade Louis-II contre le champion en titre Monaco actuel vice-champion. Bordeaux est 9e avec 36 points. Avec le jeune Koundé, les Bordelais ont obtenu 5 victoires sur 8 matchs. Reste à savoir si le club va réussir son objectif d’être Européen, à 5 points de la 5e place.

France Domino’s Ligue 2 (J-28)

–Quevilly-Rouen 1-2 Niort

Aligné sur le côté gauche de l’attaque de Niort, David Djigla a été crédité de 78 minutes de jeu. En pleine confiance en cette fin de saison, le jeune international béninois a participé à la fin de série d’échecs (3 défaite de suite) en allant s’imposer à Quevilly-Rouen. Buteur le vendredi dernier, David Djigla a été auteur de 3 buts en 15 matchs. Le jeune excentré droit venu du Bénin vit sa meilleure saison. Son compatriote et coéquipier en Sélection Allagbé est toujours à l’infirmerie. Niort est l’actuel 14e avec 32 points. Les Niortais ont fait un bon de deux rangs.

–Auxerre à un match de moins

Invaincus lors des trois derniers matchs, Jordan Adéoti (Capitaine) d’Auxerre joue le vendredi 09 mars prochain Brest. Les Aja sont provisoirement 12e avec 37 points. Adéoti avec 24 matchs et 2 buts est attendu pour sa prochaine réalisation (un record personnel en carrière.)

– Brest 1-3 Tours

L’opération ascension a reçu un coup à domicile, Brest a sèchement été battu par Tours. Le défenseur international béninois a une fois suivi toute la rencontre depuis les bancs. David Kiki a été vu titulaire le 09 février lors de la défaite de Brest au Havre, après plus rien. Son club Brest a chuté d’un rang (9e avec 44 points). Le béninois maintien ses stats de la semaine écoulée a 7 apparitions en L2 au total avec Brest et 10 si on compte les trois matchs avec Niort avant son transfert.

– GFC Ajaccio 1-1 Lens

Djiman Koukou a un crédit de confiance très bas avec son coach Sikora. Absent lors de l’élimination de Lens en Coupe de France (quart de finale), le milieu international béninois a fini le match tel débuté sur le banc.

Lens est l’actuel 15e avec 31 points. L’ancien joueur de Soleil et ses coéquipiers doivent tout faire pour quitter cette position à 10 journées du terme où chaque match comptera pour la survie.

L2 en Allemagne (J-25)

–Aue 2-1 Kaiserslautern

Le gernano-béninois Soukou Cebio a joué 9 minutes lors de la victoire à domicile d’Aue. Une bouffée d’oxygène pour son club, qui obtient une place supplémentaire (14e provisoire avec 28 points). Cebio a inscrit 4 buts en 11 matches en Ligue 2 allemande.

L1 en Chypre (J-27)

–Omonia – APOEL

Michael Poté et Apoel Nicosie jouent gros ce dimanche dans le derby de Nicosie. Ancien club de l’attaquant international béninois une victoire contre l’Omania va permettre à l’Apoel de reprendre la tête du Championnat occupé actuellement par Apollon (64 points), avec une longueur d’avance sur le club historique de Chypre. Poté en manque de réalisme en championnat depuis le 17 janvier 2018, va tenter de s’offrir un 9e but. L’attaquant béninois est le 3e buteur de son club après le belge de Camargo Igor 12 buts et le norvégien Zahid Ghayas 9 buts.

L2 en Autriche (J-22)

–Innsbruck 2-1 A. Lustenau

Sans Jodel Dossou venu au Bénin pour l’enterrement de son Père, Lustenau a repris avec la défaite. Après deux échecs, le mois de janvier, Lustenau et son virevoltant attaquant béninois Jodel Dossou avaient renoué avec la victoire la semaine écoulée. Jojo de son sobriquet en 17 matchs reste bloquer à 3 buts. Une fois encore la rédaction de Beninwebtv partage la douleur de l’Écureuils. Son club est toujours 6e avec 26 points.

L1 en Angleterre (J- 29)

–Tottenham 2-0 Huddersfield

Titulaire, ce samedi contre les Spurs de Tottenham, le natif de Parakou n’a pu rien faire pour éviter la défaite 2-0 aux Terriers. Auteur d’un bon match, il a été souvent seul en attaque. Steve Mounié reste ainsi sur 6 buts en 20 apparitions en Premier League. Une défaite qui décale Huddersfield d’un rang (15e avec 30 points). L’attaquant béninois s’est déjà quoi faire le samedi 10 mars prochain lors de la réception de Swansea.

L1 en Grèce (J-24)

–Levadiakos – AEL Larissa

Le défenseur international béninois Moise Adhilehou dans sa meilleure saison en pro, est attendu pour sa 5e titularisation de suite. Le défenseur longiligne, technique est crédité de 11 matchs cette saison. Son club Levadiakos est provisoirement 11e sur 16 avec 26 points. Après le nul et vierge il y a une semaine les poulains de José Anigo auront à cœur de faire quelque chose de positive.