Ecureuil Week’ : Jordan Adéoti, buteur malheureux, David Kiki gagne avec Brest, Jodel Dossou présent

La colonie béninoise à l’étranger est au charbon depuis ce vendredi 9 mars. Les joueurs béninois dans ce mini tour d’horizon ont connu fortunes diverses.

France Conforama Ligue 1 ( J-29 )

– Dijon – Amiens

Khaled Adénon, et Amiens se déplacent à Dijon (10e) après la défaite contre Rennes (0-2). Les Amiénois, 16e avec 29 points jouent à 20H. L’international béninois Adénon reste sur 24 matchs sans but.

– Bordeaux – Angers

Le franco-béninois Jules Kundé et Bordeaux vont tenter à domicile ce samedi 10 mars à 20H de faire tomber Angers (14e) resté sur 2 victoires lors des 2 derniers matchs. Bordeaux, 9e avec 36 points n’aura la vie sauve que si l’international camerounais Karl Toko Ekambi (14 but en 27 M) est muselé côté Angevins. Kundé reste sur 8 matchs 1 but. Tandis qu’Olivier Verdon blessé après ses 11 minutes le 19 novembre 2017 sera encore absent.

France Domino’s Ligue 2 (J-29)

– Niort 1-2 Lorient

Aligné sur le côté gauche de l’attaque de Niort, David Djigla n’a pu rien faire, pour empêcher la défaite contre Lorient. Les Niortais comptent ainsi 4 défaites pour une victoire il y a 8 jours en 5 matchs de L2. David Djigla a été auteur de 3 buts en 16 matchs. Le jeune excentré droit venu du Bénin est en pleine confiance. Par contre son compatriote et coéquipier en Sélection Allagbé est toujours à l’infirmerie. Niort est l’actuel 14e avec 32 points.

–Auxerre 1-2 Brest

Invaincus lors des trois derniers matchs, Jordan Adéoti,(capitaine) et Auxerre ont connu un coup d’arrêt contre Brest le vendredi 09 mars à domicile. Auteur de l’égalisation des Aja (57e) sur une passe de Barreto, les visiteurs vont finalement prendre le dessus grâce au 7e but du Sénégalais Habibou Mouhamadou Diallo. Un 3e but synonyme de record pour l’international béninois qui n’a jamais connu telle performance en pro depuis 2012-2013 (Laval). Adétio a un plafond de 5 buts en 30 matchs sous les couleurs de Colomiers en D4. C’est ce record qu’il va désormais essayer d’égaler. Auxerre son club est toujours 12e avec 37 points et un match de moins. Adéoti en 25 matchs a inscrit 3 buts (3CJ). Lors de ce match, il avait en face son jeune compatriote Kiki qui doit être le plus heureux.

L’opération ascension a repris avec David Kiki. Le défenseur international béninois crédité de 90 minutes a participé à cette laborieuse victoire à Auxerre. Son club Brest a fait un bon au classement, passant de la 9e à la 8e place avec 47 points. Le béninois compte désormais 8 apparitions avec le Stade Brestois (11 sur l’ensemble de la saison).

– Lens – Bourg-en-Bresse

Djiman Koukou, auteur de 13 match, 1 but et Lens son écurie joue ce lundi 12 mars, pour le compte de la 29è journée de la L2 à domicile. Le milieu international béninois et ses coéquipiers ont intérêt à s’imposer contre le 1er relégable pour s’éloigner de la zone rouge. Actuel 15e, Lens à 4 points sur son prochain adversaire.

L2 en Allemagne (J-25)

– Union Berlin – Aue

Le germano-béninois Soukou et Aue se déplacent ce dimanche 11 mars à Union Berlin pour un résultat positif afin de sortir de la zone rouge. Actuel 16e provisoire avec 29 points, Aue est en position de barragiste pour le maintien à 8 journées du terme. Cebio a inscrit 4 buts en 12 matches en Ligue 2 allemande.

L1 en Chypre (J-28)

– Apoel – AEK Larnaca

Michael Poté et Apoel (leader), reçoivent Larnaca 4e ce dimanche 11 mars.

Poté en manque de réalisme en championnat depuis le 17 janvier 2018, va tenter de s’offrir un 9e but. L’attaquant béninois est le 3e buteur de son club avec 20 matchs, 8 buts. Le belge de Camargo Igor 12 buts est en tête et vient en 2e position le norvégien Zahid Ghayas 9 buts.

L1 en Autriche (J-23)

– A. Lustenau, 3-1 Kapfenberg

Jodel Dossou après l’enterrement de son Père, a participé ce vendredi 9 mars à la victoire à domicile de son club Lustenau. Après une défaite en son absence, Jojo a été vu durant 57 minutes. Alors que son équipe était à 1-1, ses coéquipiers vont faire le job pour la brillante victoire 3-1. Après 18 matchs, le TGV est bloqué à 3 buts. Son club est toujours 6e avec 26 points.

L1 en Angleterre (J- 30)

– Huddersfield – Swansea

Les Terriers jouent à 16H, ce samedi. Steve Mounié reste sur 6 buts en 20 apparitions en Premier League. Huddersfield 15e avec 30 points va tenter de s’offrir de l’air contre le 13e. L’attaquant béninois s’est déjà quoi faire pour garder son crédit de confiance auprès des supporters d’Huddersfield.

L1 en Grèce (J-25)

– Lamia – Levadiakos

Le défenseur international béninois Moise Adhilehou dans sa meilleure saison en pro et Levadiakos se déplacent ce dimanche 11 mars à Lamia (13e). Le défenseur longiligne, aura à cœur d’enchaîner une 2e victoire avec le club grec en tant que titulaire. Après 12 matchs, cette saison, il attend son 1er but. Levadiakos est 11e sur 16 avec 29 points.