Défaite du PSG : la colère des supporters entre euphémisme et …

Au Parc des Princes ce mardi 06 mars, le miracle parisien attendu n’a pas eu lieu. En lieu et place d’une « Remontada« , la modeste prestation des joueurs du PSG a accouché d’une « Descentada » . Dans le rang des supporters, c’est le désarroi total. Voici quelques réactions sur Twitter relayé par Ouest-France

— Geoffroy Garétier (@ggaretier) 6 mars 2018

— Florian Gazan (@flogazan) 6 mars 2018

Les supporters n’ont pas hésité a critiqué la prestation des joueurs. Pas digne de rivaliser avec les grands clubs d’Europe tels que le Real, Man City et autres.

Grosse déception et tristesse après cette élimination ! Merci à tous les supporters pour votre soutien et pour cette ambiance de folie ! Vous avez été exceptionnels ! 🔥🔴🔵🔥 pic.twitter.com/lzAgw4K1AE

🇫🇷 Moment de réflexion. Tous déçus et frustré pour cette soirée négative. C’est le moment de ne pas beaucoup parler, juste remercie vous les supporters pour l’ambiance, on est conscients que on pouvez mieux faire. On reste ensemble que notre moment de gloire il arriverais! 🙏🏽 pic.twitter.com/RQ6UP4N0yE

— Marcos Aoás Corrêa (@marquinhos_m5) March 7, 2018