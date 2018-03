 Cyclisme – Banikoara : les acteurs engagés pour la réussite de l’événement

À 24heure de la course départementale de vélo ordinaire à Banikoara, l’Hôtel de Ville de la commune a servi de cadre à la réunion technique. A cette occasion, les différents responsables entre autres, chargés de la sécurité, la Sobebra partenaire, le président Romuld Hazoume et Bio Sarako Tamou, maire de la capitale de l’Or Blanc ont pris des engagements fermes pour la réussite de cette 1ère activité statutaire de l’instance.

Très heureux du choix porté sur sa commune par la Fébécy pour la relance du Cyclisme au Bénin, Bio Sarako Tamou, maire de Banikoara a promis accompagné la Fédération béninoise de cyclisme (Fébécy) pour l’atteinte de ses objectifs.

Paul Hazoumè, président de la Fébécy a expliqué au maire Tamou qu’il est à la recherche des meilleurs afin d’encourager davantage ses partenaires « S’ils (Sobebra et autres sponsors) sont contents en nous aidant à financer tout ça, il faut qu’on gagne. Et si on doit gagner, il faudrait qu’on aille chercher les meilleurs un peu partout. Si on a plus de meilleurs, le petit groupe qu’on aura là…«

Le représentant de la Sobebra a salué la Fébécy pour ses initiatives, le comité d’organisation pour son dynamisme et rassuré de ce que la Sobebra va honorer son engagement. Et faire de cet événement le plus glamour de l’année.

On retient après ladite réunion qu’ il y aura trois courses, en l’occurrence vélo ordinaire et celle Élite hommes et femmes. 10 Km, c’est la distance prévue pour les filles (5 aller et 5 retour) contre 20 Km pour les hommes (10 aller et 10 retour). Par ailleurs, la course Élite a été réduite à 60 Km.

Les coureurs locaux vont vivre les courses d’exhibition des clubs Emmaüs de Parakou, Zoom Zoom de Porto Novo, Safi de Porto Novo , Racing de Lokossa et Guépard de l’Atlantique. Le coup d’envoi de cette activité cycliste va être donné par le maire de Banikoara ce dimanche 18 mars à 7 heures.