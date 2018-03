Crise des Rohingyas : l’ONU réclame une enquête de la CPI contre la Birmanie, pour génocide

Le chef des droits de l’homme de l’Organisation des nations unies (ONU) a demandé que toutes les atrocités commises contre les Rohingyas du Myanmar soient déférées à la Cour pénale internationale (CPI) pour poursuite.

Le prince Zeid bin Ra’ad Zeid al-Hussein , qui a précédemment décrit la campagne du Myanmar contre les Rohingyas comme un «cas d’école de nettoyage ethnique», a également exhorté le pays à autoriser les observateurs dans les zones restreintes à enquêter sur ce qu’il appelle des «actes de génocide». « .

« S’ils veulent réfuter les allégations de violations graves contre les Rohingyas, invitez-nous à l’Etat de Rakhine », a déclaré Zeid lors d’une conférence de presse vendredi à Genève.

« Nous disons qu’il existe de fortes suspicions que des actes de génocide ont effectivement eu lieu, mais seul un tribunal peut le confirmer », a ajouté le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme.

Les commentaires d’Al-Hussein surviennent après que Thaung Tun, Conseiller pour la sécurité nationale du Myanmar, a déclaré jeudi que « s’il s’agissait d’un génocide, ils (les Rohingyas) seraient tous expulsés ».

Il a ajouté: « Nous avons souvent entendu de nombreuses accusations selon lesquelles il y aurait un nettoyage ethnique ou même un génocide au Myanmar et je l’ai déjà dit et je le répète – ce n’est pas la politique du gouvernement, et nous pouvons assurer cela bien qu’il y ait des accusations, nous aimerions avoir des preuves claires. «

Une annonce « attendue depuis longtemps »

Ro Nay San Lwin, un activiste Rohingya, a déclaré que l’annonce de l’ONU était « attendue depuis longtemps ». « Il est très important de poursuivre les dirigeants du Myanmar devant la CPI et de mettre fin à ce génocide en cours », a déclaré M. Lwin à Al Jazeera.

« Plus d’un million de Rohingyas cherchent la justice. L’armée et le gouvernement du Myanmar commettent des crimes contre l’humanité et le génocide depuis plus de 40 ans, non seulement contre les Rohingyas mais aussi contre les Kachin, les Karen, les Shan et d’autres minorités ethniques. En tant qu’activiste rohingya, nous souhaitons voir le général Airman Hlaing du Myanmar et la dirigeante de facto Aung San Suu Kyi devant le tribunal de La Haye », a-t-il ajouté.

Près de 700 000 ont fui

Les Rohingyas, considérés par les Nations Unies et les États-Unis comme l’une des communautés les plus persécutées au monde, font l’objet d’une discrimination généralisée de la part des autorités du Myanmar.

Depuis le mois d’août, plus de 650 000 Rohingyas ont fui vers le Bangladesh voisin après que l’armée du pays a sévèrement attaqué la minorité dans le nord de l’État de Rakhine.

Ceux qui fuient ont apporté avec eux des récits de viols, de tortures, d’incendies criminels et de meurtres commis par des soldats birmans et des bandes de vigiles. Médecins Sans Frontières (MSF) a estimé qu’au moins 6 700 Rohingyas ont été tués au cours du premier mois de la répression.

Selon des images satellite récentes , plus de 360 villages Rohingya ont été partiellement ou complètement détruits depuis le mois d’août , avec au moins 55 villages entièrement détruits au bulldozer, éliminant toute trace de bâtiments, de puits et de végétation.

L’armée du Myanmar a déclaré que la répression était nécessaire pour déraciner les rebelles armés Rohingya qui ont attaqué des postes de police frontaliers en août, tuant une douzaine de personnes.