Côte d’Ivoire – sénatoriales : Didier Drogba, Alpha Blondy et A’Salfo au sénat ?

En Côte d’Ivoire, les élections sénatoriales, les premières dans ce pays depuis son indépendance, se rapprochent à grands pas. En tout, selon APR, 99 sénateurs, dont 66 élus au suffrage universel, siégeront au nouveau sénat.

Des 99 sénateurs donc, 66 seront élus au nouveau sénat et le reste, les 33 autres, seront nommés par le président de la république le 24 mars prochain. Selon les informations rapportées par le site d’information APR, Didier Drogba, Alpha Blondy et Salif Traoré, alias A’Salfo, seraient parmi les probables désormais sénateurs de la république de Côte d’Ivoire.

Le célèbre chanteur du groupe Magic Systèm, A’Salfo, est très connu sur le plan mondial et constitue une référence pour la jeunesse ivoirienne. Idem pour le footballeur international Didier Drogba alias super DD, qui est en fin de carrière professionnelle et qui, selon plusieurs indiscrétions, penserait suivre l’exemple de Georges Weah et faire de la politique après.

Seydou Koné à l’état civil, Alpha Blondy n’est plus à présenter aux fans du reggae et à tous les peuples africains. L’ambassadeur de l’ONU pour la paix en Côte d’Ivoire a beaucoup œuvré après la crise qui a secoué le pays, pour la réconciliation et la paix.

Des profils et des registres presque différents mais les objectifs, le charisme et l’impacte de ces différentes personnalités sur la population ivoirienne n’est plus à démontrer. Alassane Ouattara marquera donc un grand coup s’il s’avère que ces trois poids lourds se retrouvent sur sa liste de 33. Reste à savoir si en politique, si ces informations se confirment, ils assureront comme dans leur domaine professionnel respectif.