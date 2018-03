Côte d’Ivoire : la leçon de gouvernance de Jean Louis Billon à Alassane Ouattara

Dans une déclaration de Jean Louis Billon, membre du secrétariat exécutif du PDCI-RDA, rapporté par l’APR, ce dernier tente d’apporter des approches de solution à ce qu’il considère comme « l’appauvrissement » de la population par l’Etat en donnant quelques exemples de sacrifices que doit faire l’Etat.

Jean Louis Billon souligne, dans un premier temps, la responsabilité de l’Etat dans la situation de pauvreté dans laquelle végètent les ivoiriens et considère que ceux-ci ont déjà fait assez de sacrifices pour que ce soit maintenant le tour de l’Etat.

« On ne peut pas appauvrir la population en lui demandant à chaque fois de faire des sacrifices. C’est l’État qui fait des sacrifices », a martelé Billon.

On peut toujours déduire qu’en l’Etat, ce dernier voit le Président de la République de Côte d’Ivoire, celui-là même qui doit initier des réformes pour changer la donne.

Parlant de réformes, le porte-parole du PDCI a fait quelque propositions concrètes à Ouattara qui selon lui, représentent la solution qui mettrait fin aux sacrifices de ivoiriens.

« Par exemple en réduisant son train de vie, en diminuant le budget de souveraineté de la Présidence, plus de 300 milliards, le budget de la primature. On peut supprimer des institutions comme la médiature parce qu’on ne voit pas son rôle et pourtant c’est 1 milliards chaque année. Le rôle du Sénat, pour prendre plus de 5 milliards chaque année », à-t-il proposé, avant de rajouter, « Vous avez la solution, ne dites pas à cette pauvre population de faire des sacrifices ».