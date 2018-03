Cotation en bourse : 2 entreprises du Bénin bénéficient du programme élite de la BRVM

Dans le cadre de son programme élite, la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), a sélectionné dix (10) entreprises, dont deux (02) du Bénin, pour bénéficier d’un dispositif d’accompagnement vers la cotation en bourse.

Créé en 2012 par le London Stock Exchange pour soutenir le développement des Petites et moyennes entreprises (PME), le Programme élite de la BRVM accompagne les entreprises considérées comme particulièrement prometteuses de croissance vers la cotation. Pour la première année de sa mise en œuvre, dix (10) entreprises ouest-africaines, issues de différents domaines d’activités, ont été sélectionnées ce 19 mars 2018. Il s’agit de cinq (05) entreprises ivoiriennes, deux (02) béninoises, une (01) burkinabaise, une (01) malienne et une (01) togolaise.

L’imprimerie Tundé et Agetip SA sont les entreprises béninoises sélectionnées par la BRVM. Pendant deux (02) ans, elles bénéficieront, à l’instar des autres entreprises sélectionnées, d’un dispositif d’accompagnement en matière de développement, mais aussi de normes d’organisation, de gouvernance et de transparence. A l’issue de ces deux années, elles pourront obtenir le label « élite » qui leur garantira une visibilité certaine auprès des investisseurs nationaux et internationaux, ce qui devrait faciliter leur financement.

Situation des entreprises béninoises sélectionnées

Dirigé par Razaki Babatundé Olofindji, l’Imprimerie Tundé est créée en 1986. Avec un chiffre d’affaire annuel évalué à 2,8 milliards de francs cfa, elle compte plus de 150 employés et dispose d’un capital social évalué à 350 millions de francs cfa. Agetip SA, quant à elle, est une entreprise de BTP (Bâtiments et travaux publics) créée en 1992. Dirigée par Raymond Adékambi, elle compte 53 employés. Son chiffre d’affaire annuel est évalué à 3,47 milliards de francs cfa et son capital social est de 700 millions de francs cfa.