Corée du sud : il prend du poids pour échapper au service militaire et la justice le condamne

Un jeune Sud-Coréen a été condamné dimanche à une peine de prison pour avoir volontairement pris du poids dans le but d’échapper au service militaire.

Le stratagème n’est pas passé auprès de la justice. Dimanche en Corée du Sud, un jeune homme de 21 ans a ainsi été condamné à une peine de prison pour avoir délibérément pris du poids dans le but d’échapper au service militaire. Le tribunal du district de Cheongju a ajouté un sursis à la sentence rendue.

Il y avait en effet de quoi s’interroger en voyant cette personne afficher près de 27 kilos supplémentaires entre février et juillet 2016. Au deuxième mois de cette année, ce jeune homme obtient son diplôme de fin d’études secondaires. Il mesure alors 1,80 mètre et pèse 87 kilos, rapporte, en anglais, The Korea Times.

Il prend 27 kilos en 5 mois pour être recalé au service militaire

Au mois de juillet 2016, ce diplômé passe une seconde visite médicale. C’est là que l’on découvre qu’il pèse 113,6 kilos. Avec un IMC (indice de masse corporelle) de 36,1, le plaçant en catégorie d’obésité, il ne répond plus aux conditions requises pour prétendre passer le service militaire en bonne et due forme.

Il est néanmoins affecté à un poste de la fonction publique, lequel requiert moins d’efforts physiques qu’en servant au sein de l’armée. Et c’était peut-être là tout ce que ce jeune Sud-Coréen souhaitait.

Une peine pouvant aller jusqu’à 5 ans de prison

Une enquête semble toutefois avoir été ouverte puisque la police a fini par conclure que le jeune homme avait volontairement gagné de la masse corporelle pour se soustraire à son devoir civique. Si la durée de la peine d’emprisonnement n’a pas été précisée, indiquons que selon la loi sud-coréenne, toute personne s’auto-mutilant ou cherchant à éviter le service militaire par d’autres moyens de triche est passible d’une réclusion pouvant aller jusqu’à cinq ans.

D’après The Telegraph, ce cas ne serait pas isolé et ces dernières années, on observerait ainsi un nombre croissant de jeunes Sud-Coréens souhaitant échapper au service militaire obligatoire à l’âge de 20 ans.