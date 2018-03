Corée du Nord : Kim Jong-un rencontre des envoyés sud-coréens, première depuis sa prise de fonctions en 2011

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un organise un dîner pour deux délégués sud-coréens, la première fois que des responsables de Séoul ont rencontré le jeune dirigeant depuis qu’il a pris fonctions en 2011.

On pense que c’est la première fois que le jeune leader parle aux représentants du Sud depuis qu’il a pris le pouvoir en 2011. Parmi ceux-ci, Kim rencontre le chef de la sécurité nationale de la Corée du Sud, Chung Eui-yong, et le chef d’espion, Suh Hoon.

Leur voyage au nord fait partie de la tentative du Président sud-coréen Moon Jae-in de négocier une solution diplomatique au programme d’armement nucléaire nord-coréen à la suite du dégel causé par la participation de la Corée du Nord aux Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang le mois dernier.

C’est un départ dramatique à partir de 2017, quand une série de tests, d’armes nord-coréennes, et la rhétorique hostile du Président américain Donald Trump et de Kim ont exacerbé les tensions dans la péninsule coréenne.

« Kim Jong Un en tant que leader s’est tenu très circonspect, ce n’est pas quelqu’un qui a rencontré beaucoup de non-Nord-Coréens depuis près de six ans », a déclaré John Delury, professeur à l’École supérieure des relations internationales de l’Université Yonsei à Séoul.

Dans un geste sans précédent, la délégation comprend deux envoyés de niveau ministériel – le chef des renseignements Suh Hoon et le conseiller à la sécurité nationale Chung Eui-yong.

La radio d’Etat nord-coréenne a indiqué que la délégation avait été accueillie par Ri Son-gwon, le chef de la réunification de la Corée du Nord, qui a mené les négociations dans les semaines précédant les Jeux olympiques d’hiver.

Au cours de cette visite de deux jours, le groupe sud-coréen se concentrera sur la mise en place de conditions pour des pourparlers visant à se débarrasser des armes nucléaires du Nord ainsi que le dialogue entre les Etats-Unis et Pyongyang.

Chung avait auparavant déclaré lors d’un point de presse qu’il délivrerait la « résolution du président Moon Jae-in de maintenir le dialogue et l’amélioration des relations entre le Sud et le Nord … [et] de dénucléariser la péninsule coréenne ».

« Je prévois d’avoir des discussions approfondies sur les différentes façons de poursuivre les négociations non seulement entre le Sud et le Nord, mais aussi entre le Nord et les Etats-Unis », at-il ajouté.

Les relations entre les Corées se sont réchauffées après les Jeux Olympiques.

Les relations entre les États-Unis et la Corée du Nord étaient particulièrement tendues avant les Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang, les deux pays se menaçant à plusieurs reprises d’une destruction totale.

Mais les Jeux ont vu les deux pays marcher ensemble sous un seul drapeau – le résultat des premiers pourparlers inter-coréens en deux ans.

La question qui se pose maintenant est de savoir si la participation de la Corée du Nord aux Jeux Paralympiques, à compter de cette semaine, peut mener à une percée encore plus importante.