Commission de la Cedeao : Marcel de Souza cède son fauteuil à Jean-Claude Brou

A la faveur d’une cérémonie fort-simple ce 1er mars 2018 à Abuja, au Nigéria, le béninois Marcel de Souza a cédé son fauteuil du président de la Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (Cedeao) à son successeur, l’ivoirien Jean-Claude Brou.

Après près de deux ans passés à la tête de la Commission de la Cedeao, Marcel de Souza a fait le point des avancées enregistrées par l’institution au cours de son mandat.

A ce titre, il a énuméré la poursuite de la réforme institutionnelle de la Cedeao; le renouvellement des engagements des Etats membres pour la création de la monnaie unique de la Cedeao à l’horizon 2020 ainsi que la poursuite des projets de construction d’un nouveau siège pour la Commission.

Marcel de Souza a également mentionné le renforcement de l’harmonisation des politiques macroéconomiques et d’intégration monétaire; la signature de l’accord d’association avec la Mauritanie; le remboursement des dettes et l’amélioration de la solvabilité, de la crédibilité et de l’image de la Commission; l’adoption et le lancement du Code d’éthique et de déontologie de la Cedeao ; la rationalisation des charges.

Pour le nouveau président de la Commission de la Cedeao, Jean-Claude Brou, les défis à relever par l’institution portent entre autres sur les attentes des Etats membres dans les domaines économique, social et humain ; la cohérence des actions pour plus d’efficacité dans leur mise en œuvre ; l’assainissement de l’environnement des affaires pour soutenir et financer les infrastructures, l’industrialisation, l’agriculture et l’économie.

A (re)lire aussi : Monnaie unique Cedeao : le Nigéria doute de la bonne foi des pays francophones

« La rigueur dans la gestion opérationnelle et financière des ressources de la Cedeao ; l’amélioration du mécanisme du prélèvement communautaire dans sa mise en œuvre pour assurer la stabilité financière des institutions communautaires ; la performance du personnel de la Cedeao constituent aussi d’autres défis à relever », a-t-il indiqué.