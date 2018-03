Cinéma : «The Woman King », le film qui veut ressusciter les amazones du Dahomey

L’histoire des fameuses puissantes amazones du Dahomey (actuel République du Bénin), sera le principal sujet d’un film intitulé « The Woman King » qui est sur le feu. Le studio américain TriStar a engagé Viola Davis et Lupita Nyong’o pour en tenir les premiers rôles.

C’est une page de l’histoire peu souvent mentionnée qui sera au centre de The Woman King. Ce film mettra en valeur les guerrières du royaume de Dahomey qui, au XIXème siècle, se sont vaillamment battues contre l’invasion coloniale française. Viola Davis et Lupita Nyong’o incarneront respectivement la cheffe de guerre Nanisca et sa fille Nawi selon le site Deadline.

Les Amazones du Dahomey ont été dissoutes par Agoli Agbo, le premier souverain du « pays » sous protectorat français. La dernière d’entre elles est morte en 1979. Le Dahomey, situé entre le Togo et le Nigeria, a depuis été rebaptisé République du Bénin.

Le récent succès de Black Panther, dans le monde entier, encourage les studios américains à mettre en chantier des projets enterrant une fois pour toutes certains préjugés racistes et sexistes. C’est dans cet esprit que la présidente de TriStar Hannah Minghella se lance dans l’aventure The Woman King, un long métrage emmené par deux têtes d’affiche féminines et afro-américaines.

Lupita Nyong’o est actuellement à l’affiche de Black Panther, la dernière origin-story pour un superhéros issu du Marvel Cinematic Universe. Quant à Viola Davis, on la retrouve actuellement dans la série How To Get Away With Murder, ainsi que dans un épisode crossover avec Scandal dont la dernière saison est en cours de diffusion.

Viola Davis et Lupita Nyong’o, les guerrières dans « The Woman King »

Première collaboration pour les deux comédiennes qui ont en commun l’Oscar du meilleur second rôle féminin (12 Years A Slave pour Lupita Nyong’O et Fences pour Viola Davis) ! Après un passage chacune dans le monde des super-héros avec Suicide Squad pour Viola Davis et le carton du moment Black Panther pour Lupita Nyong’O, les deux actrices seront mère et fille dans The Woman King.

Ce long-métrage est basé sur une histoire écrite par l’actrice Maria Bello (A History Of Violence) racontant l’histoire vraie du royaume de Dahomey, puissant état africain qui a existé entre 1600 et 1894 avant de devenir une colonie française.

On suivra Nanisca, générale de l’unité militaire entièrement féminine du Royaume, connue sous le nom des Amazones, et de sa fille Nawi, qui ont combattu ensemble contre les Français et les tribus voisines ayant violé leur honneur, asservi leur peuple et menacé de détruire tout ce pourquoi elles ont vécu. Viola Davis prêtera ses traits à Nanisca alors que Lupita Nyong’O sera Nawi.

Le casting

Les droits de diffusion internationaux ont été acquis par TriStar Picture alors que la production sera assurée par Maria Bello, Viola Davis et Cathy Schulman notamment. Des collaborateurs qui voient le beau potentiel du projet comme le prouve la déclaration de Hannah Minghella, présidente de TriStar : « The Woman King est une histoire vraie puissante sur une extraordinaire relation mère-fille. Et il n’y a pas plus extraordinaire que Viola Davis et Lupita Nyong’O pour leur donner vie. »

De son côté Cathy Schulman fait le rapprochement avec l’énorme succès de Black Panther qui ouvre la voie à plus de projets mettant en avant la diversité : « Black Panther vient de nous montrer comment le pouvoir d’imagination et des connaissances des traditions peuvent révéler un monde sans stéréotypes raciaux ou de genre. The Woman King raconte l’une des plus grandes histoires oubliées du monde dans lequel on vit, où une armée de guerrières africaines s’est dressée contre l’esclavage, le colonialisme et les guerres entre tribus pour unifier une nation. ». On ne peut qu’être d’accord avec ses déclarations car The Woman King promet de mettre à l’honneur l’Afrique et les femmes. Reste à trouver un réalisateur ou une réalisatrice.

En attendant on peut retrouver Lupita Nyong’O dans Black Panther actuellement en salles et Viola Davis dans la série Murder. Davis sera ensuite à l’affiche de Widows de Steve Mcqueen, réalisateur de… 12 Years A Slave avec Lupita Nyong’O. Les chemins des deux actrices semblent destiner à se croiser !