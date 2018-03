Cinéma : une danseuse Sierra Léonaise inspire la star américaine Madonna pour un film

Selon AFP, la chanteuse Madonna va réaliser un long métrage inspiré de l’histoire de Michaela DePrince, orpheline de guerre en Sierra Leone devenue danseuse classique reconnue, a annoncé mardi le studio MGM, qui va produire le film.

Taking Flight, du nom d’un livre autobiographique publié en 2014, sera le troisième long métrage mis en scène par Madonna, après Filth and Wisdom (2008) et W.E. (2011).

Selon Madonna, le parcours de la jeune danseuse l’a interpelée à deux titres : en sa qualité d’artiste et d’activiste.

Orpheline, abandonnée par son oncle, atteinte du vitiligo, une maladie provoquant une dépigmentation de la peau, Michaela DePrince a été récupérée dans un orphelinat de la Sierra Leone par un couple d’Américains qui l’ont adoptée.

Elle est devenue danseuse professionnelle, intégrant le Joburg Ballet, le corps de ballet de Johannesburg, en Afrique du Sud, avant de rejoindre le ballet national néerlandais, où elle est aujourd’hui première danseuse.

«Nous avons une opportunité unique de mettre un coup de projecteur sur la Sierra Leone et de permettre à Michaela d’être la voix de tous les orphelins aux cotés desquels elle a grandi», a ajouté l’artiste de 59 ans. «Je suis honorée de pouvoir donner vie à son histoire.»

En 2008, Madonna avait réalisé le documentaire « I Am Because We Are » sur les orphelins du Malawi, où elle a adopté quatre enfants.

Madonna, de son nom complet Madonna Louise Ciccone , née le 16 août 1958 à Bay City dans le Michigan, est une chanteuse, actrice, danseuse, réalisatrice et femme d’affaires américaine.

Personnage incontournable de la musique populaire depuis 35 ans, Madonna a marqué son époque par son immense succès mondial sur la scène musicale et ses provocations. Surnommée The Queen of Pop (« La Reine de la Pop »), elle s’inscrit dans le courant musical pop.

Désignée par le Livre Guinness des records comme étant la chanteuse ayant vendu le plus de disques de tous les temps (plus de 300 millions) Madonna a été intronisée au Rock and Roll Hall of Fame lors de sa première année d’éligibilité. Considérée comme une des premières femmes popstars, elle est souvent citée comme influence majeure des jeunes artistes pop du 21e siècle.

Madonna est la célébrité la mieux payée en 2009 et en 2013 et la chanteuse la plus riche du monde avec une fortune variant entre 580 et 800 millions de dollars selon les estimations6. Elle est une des six artistes, et la seule femme, dont les tournées ont rapporté plus d’un milliard de dollars de recettes et son Sticky and Sweet Tour (2008-2009) est la tournée la plus lucrative de tous les temps par une artiste solo, avec des revenus évalués à 408 millions de dollars.