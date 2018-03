Chine : Simon-Pierre Adovèlandé lauréat du prix « The News Person of the Year 2017 »

L’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin près de la Chine, Simon-Pierre Adovèlandé, a reçu le 16 mars 2018 en Chine le prestigieux prix « The News Person of the Year 2017 » pour son engagement à renforcer les liens de coopération entre Cotonou et Pékin.

Créé en 2009, le prix « The News Person of the Year 2017 » récompense chaque année, les Ambassadeurs qui, de par leurs actions, contribuent au renforcement et à la promotion de la coopération entre leurs pays et la Chine. Par la distinction de Simon-Pierre Adovèlandé, le Bénin intègre, pour la première fois, la liste des pays gagnants de ce prix.

Pour le lauréat, ce prix est une marque de reconnaissance des partenaires du Bénin. Dans son discours prononcé lors de la cérémonie de remise, il a dédié ce prix à toute la jeunesse béninoise. Il a également saisi l’opportunité pour témoigner sa reconnaissance au président Patrice Talon pour l’opportunité qu’il lui a offerte de servir le Bénin à ce haut niveau de responsabilité.

Il est à noter que le dynamisme et l’engagement de Simon-Pierre Adovèlandé dans la promotion du Programme d’actions du gouvernement 2016-2021, le « Bénin révélé » et de la « Destination Bénin » aux fins d’attirer les investissements, créateurs d’emplois, avait retenu l’attention du jury qui a salué les mérites du diplomate.