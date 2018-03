Chine – réforme constitutionnelle : Xi Jinping devient président à vie à l’image de Mao Zedong

Le Parlement chinois a validé sans surprise dimanche l’abolition de la limite des mandats présidentiels, offrant la possibilité à Xi Jinping, 64 ans, de se maintenir à la tête de l’Etat après le terme prévu de 2023.

Par 2 958 voix pour, deux contre et trois abstentions, les députés de l’Assemblée nationale populaire (ANP) ont plébiscité un changement de la constitution, qui limitait les mandats présidentiels à deux fois cinq ans. La majorité des deux tiers était requise.

La séance annuelle de l’Assemblée populaire nationale chinoise (APN), plus grand rendez-vous politique annuel pour Pékin, s’était ouvert le lundi 5 mars 2018.

Le projet d’amendement de la Constitution chinoise soumis à l’organe législatif national pour délibérations lundi, et qui portait l’inscription de la pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère a été ainsi entériné, sans surprise.

Cette Assemblée populaire nationale historique, vient ainsi d’abroger la limite de deux mandats présidentiels à la demande du PCC. Les députés ont ainsi voter pour modifier la Constitution, et comme le Parlement est soumis au Parti, l’issu de ce vote en faveur de l’actuel président a été sans surprise.

A cette occasion, la « pensée de Xi Jinping » vient d’être inscrite dans le préambule de la Constitution. Un honneur jusque-là réservé au seul fondateur de la République populaire de Chine, Mao Zedong.

Le projet propose que la pensée de Xi Jinping soit juxtaposée au marxisme-léninisme, à la pensée de Mao Zedong, à la théorie de Deng Xiaoping et à la pensée importante de la « Triple Représentation », comme nouvelle théorie d’orientation dans le préambule de la Constitution.

Il a également été proposé cette fois de constitutionnaliser le concept de développement scientifique.

« Cet ajout établit leur statut d’orientation dans la vie politique et sociale du pays, reflète les aspirations communes du peuple de toutes les ethnies, incarne l’unité dans le plaidoyer du Parti et la volonté du peuple, et éclaircit le fondement idéologique commun pour que tout le Parti et l’ensemble du peuple chinois luttent pour le renouveau national », selon le document.

Selon les explications, il a été proposé d’inclure la phrase « la direction du Parti communiste chinois est le caractère essentiel du socialisme à la chinoise » dans la Constitution.