Chamssi Deen Chaona : « dans ma tête, je veux progresser et non régresser »

L’international béninois Chamssi Deen Chaona, devenu Sang et Or depuis le mardi 12 Janvier 2016 a effectué ses débuts avec l’équipe pro de l’Espérance de Tunis (EST). Titulaire à l’occasion de la 20e journée de Ligue 1, l’ancien pensionnaire du Cifas, milieu polyvalent a été impeccable en position de défenseur axial lors du 1-0 sur la pelouse de Monastir. Dans cet entretien Chaona, nous a parlé de comment il a vécu cette attente, les titres remportés avec l’EST. L’ancien joueur de Sunshine Stars FC nous a dit davantage sur sa position préférentielle.



Chaona, impression après cette 1ère titularisation avec EST ?

Bah… Ma Joie a été immense, car ça fait longtemps que j’attendais ce moment, je jouais en ligue 1 Nigériane avant de signer à l’EST. Quitter, le groupe pro pour les Élites (-21) n’a jamais été chose facile pour moi, car dans ma tête, je veux progresser et non régresser. Malgré toutes ces années passées avec les Élites, je n’ai jamais arrêté de boxer. Et voilà le travail paie toujours. Je suis conscient de mon talent, je voulais juste qu’on me donne ma chance et me faire confiance. J’ai été élu homme du match et je crois que c’est un bon début pour moi. Merci au coach Khaled Ben Yahia et au staff.

Comment as-tu vécu tous ces moments d’attente ?

Bah… Long des fois, je me demandais si je ne perdais pas mon temps ici à l’EST. Mais mes proches me conseillaient que bientôt, j’aurai ma chance. Et voilà, c’est à moi de prouver tout le bien qu’on dit et pense de moi.

Et que disait le coach principal ?

Le coach principal m’a prévenu à la veille du match que je serai titulaire, une fois sur le terrain, il m’a dit de jouer simple et sans pression, que tout se passera bien. Et c’est ce que j’ai fait. Rire…

Parlant de titres, que peut-on retenir de ta présence à l’EST ?

Depuis mon arrivée à l’EST, j’ai gagné deux fois le championnat Elite (-21) et 1 titre de champion avec le groupe professionnel l’année passée (parce que j’étais inscrit dans le groupe pro) juste que je n’étais pas aux matches.

Chaona, milieu de prédilection, latéral droit au Nigeria, quelle est ta position préférentielle ?

Bah… Je n’ai pas de position fixe, vu que je suis polyvalent, hier (vendredi 02 février 2018), j’ai joué 90 minutes, en tant que défenseur central. Alors que je suis milieu de formation. Quand j’étais au Nigeria, j’ai joué latéral droit toute la saison.

Un mot à l’endroit des Fans à l’EST et au Bénin ?

Je ne peux que leur dire merci pour les conseils et le soutien. C’est grâce à eux que je suis là, sans oublier mes coaches et je promets me donner davantage.

NB: l’EST est leader du championnat tunisien avec 47 points (J-20)