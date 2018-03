Cameroun : deux fillettes meurent après un viol, la consternation à Nkongsamba

Au Cameroun, c’est l’émoi et la consternation après la mort de deux enfants de six ans et six mois à la suite de viols dans la localité de Nkongsamba, dans la région du Littoral.

Le viol de deux petites filles mineures au Cameroun a suscité une avalanche d’indignations de part et d’autre dans le pays. Après leur viol, les deux enfants sont décédés et selon les témoignages, l’auteur présumé est un cousin du père des victimes et se trouve actuellement en détention.

Contactée par bbc, la famille des deux fillettes se dit très touchée et leur père dit n’avoir pas de voix pour s’exprimer sur ce qui est arrivé à ses enfants.