Business : Ce que Bill Gates a sacrifié pour réussir dans les affaires

Bill Gates a peut-être cofondé une entreprise de technologie de plusieurs milliards de dollars, mais il a même dû surmonter certaines mauvaises habitudes sur la route du succès.

Lors d’une session de questions et réponses en 2005 avec l’investisseur milliardaire Warren Buffett, M. Gates a déclaré aux étudiants de l’université de Nebraska-Lincoln, au Collège d’administration des affaires, qu’il était un procrastinateur lourd.

Gates a développé cette «très mauvaise habitude» en tant qu’étudiant de premier cycle à l’Université Harvard (il a abandonné après deux ans). «J’aimais montrer aux gens que je ne travaillais pas et que je n’allais pas en cours et que je m’en fichais», a-t-il dit aux étudiants. Mais à la dernière minute, parfois juste deux jours avant un test, Gates prend ses études au sérieux et se prépare rapidement. « Les gens pensaient que c’était drôle », a-t-il dit. « C’était mon positionnement: le gars qui n’a rien fait jusqu’à la dernière minute. »

Cependant, ces bouffonneries n’ont pas volé quand il est entré dans le monde des affaires. « Quand je suis entré dans les affaires c’était une très mauvaise habitude et il m’a fallu quelques années pour surmonter cela », a déclaré Gates, provoquant le public à rire.

Le co-fondateur de Microsoft a de nouveau discuté de son passé pour la procrastination dans un post de 2016 Ask Me Anything Reddit. Interrogé sur son meilleur souvenir à Harvard, Gates a déclaré: «J’ai décidé que je serais différent et que je n’assisterais à aucun cours pour lequel je m’inscris, mais que je suivrais toujours un cours pour lequel je n’étais pas inscrit ».

Un autre utilisateur de Reddit a demandé comment il a réussi à passer ses cours. Gates a expliqué qu’il a simplement étudié « très dur » pendant la période de lecture, une petite partie du temps que certains collèges donnent aux étudiants juste avant les examens finaux.

En suivant cette stratégie, Gates a écrit qu’il «recevait presque toujours» As. Cependant, il y avait une exception. Après avoir passé en revue les conférences enregistrées sur bande vidéo pour un cours de chimie organique, il a constaté que certains n’avaient aucun son ou avaient une vidéo défectueuse. « Cela m’a effrayé et j’ai fini par obtenir un C + dans le cours« , a écrit Gates sur Reddit.

« Mais la procrastination n’est pas une bonne habitude. »

Dans son groupe de discussion sur l’Université du Nebraska, Gates a admis que le fait de se lancer en affaires constituait un bilan réaliste. « Personne ne m’a félicité parce que je ferais les choses à la dernière minute », a-t-il dit. En conséquence, il a essayé de « renverser » son habitude de devenir plus comme les étudiants qu’il connaissait à l’université « qui étaient toujours organisés et faisaient faire les choses à temps ».

Bien que le milliardaire ait réussi à exceller à l’école même avec cette mauvaise habitude, les études indiquent que le coût de la procrastination l’emporte de loin sur la liberté à court terme. Selon Psychological Science, citant 20 années de recherche, la procrastination nuit à la qualité de son travail et à son bien-être.

Alors que Gates n’attend peut-être plus la dernière minute pour accomplir des tâches importantes, il a dit aux étudiants à ce moment-là qu’il était encore en cours de réalisation. « Je travaille encore dessus », a déclaré le milliardaire, « mais la procrastination n’est pas une bonne habitude. »