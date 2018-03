Bientôt, Bénin Marina Hôtel transformé en Hôtel Sofitel 5 étoiles et le CIC rénové

A l’issue du Conseil des ministres du 21 mars 2018, le gouvernement béninois a annoncé la transformation de Bénin Marina Hôtel en un Hôtel Sofitel 5 étoiles et la rénovation du Centre international de conférence de Cotonou (CIC).

Depuis quelques mois, le Bénin a entrepris le développement de son secteur touristique. Après la suppression du visa béninois pour plusieurs pays africains et la mise en œuvre de la réforme du visa touristique, le pays entend renforcer l’offre de réceptifs hôteliers par des équipements de haut standing, aux normes et convenances internationalement recommandées.

A cet effet, le gouvernement a élaboré le projet de transformation de Bénin Marina Hôtel en un hôtel 5 étoiles, renforcé par la rénovation du Centre international de conférences de Cotonou. L’objectif est de créer un complexe intégré de grande dimension, composé de deux équipements. Pour atteindre cet objectif, la société SUMMA a été sélectionnée pour le financement et l’exécution des travaux (conception, construction et rénovation), ceci en partenariat public-privé.

« Concrètement, le projet à réaliser comporte : la construction d’un nouvel hôtel SOFITEL de 193 chambres et suite avec toutes les commodités requises ; la rénovation du Centre international de conférence comprenant entre autres, l’aménagement d’une salle dédiée aux congrès et spectacles, ainsi que des salles de réunions et de presse ; la réalisation d’infrastructures aux fins de distraction, de casino et de projection cinématographique », précise le compte rendu du conseil des ministres du 21 mars 2018.

Selon le gouvernement béninois, ce complexe intégré aura pour vocation d’abriter des événements prestigieux, d’être une destination pour hommes d’affaires et de contribuer à faire de Cotonou, une destination de rencontres internationales et d’événements artistiques et culturels par excellence.