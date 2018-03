Bénin: la vidéo sextape d’un député suscite la polémique sur les réseaux sociaux

Un député de la 7ème législature est au cœur d’une polémique sexuelle depuis quelques jours. Dans une vidéo à caractère pornographique qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux, le député concerné serait entrain de se masturber à visage découvert.

Quelques jours après, le cabinet du député a sorti un communiqué pour démentir l’information en parlant un montage. Dans ledit communiqué, le député parle d’un chantage qui serait organisé de toutes pièces par des cybercriminels. Découvrez l’intégralité du communiqué.

CABINET DE L’HONORABLE DAH PARFAIT HOUANGNI

Il est aisé de constater que depuis quelques jours, une vidéo montrant l’honorable Dah Parfait HOUANGNI en ébats sexuels, circule abondamment sur les réseaux sociaux. Comme on peut s’en douter, les menaces des détracteurs de l’honorable HOUANGNI sont traduites dans les actes. En effet, par un post, le député HOUANGNI a fait part à l’opinion publique nationale et internationale d’un chantage orchestré dont il fait objet depuis un moment. Dans ce post, il a mentionné que quelques jours auparavant, il a reçu le message d’un certain LACAZETTE Iris qui dit résidant en France et qui détenait une vidéo dans laquelle il serait en plein ébat sexuel et qu’il fallait l’intéresser à hauteur de 50.000€ afin qu’il ne publie ladite vidéo sur les réseaux sociaux. Le détracteur dit qu’il serait béninois, connait très bien l’honorable et que la fameuse vidéo lui est parvenue depuis septembre 2017. Ainsi le député HOUANGNI, tenant à son honorabilité, veut laver son honneur. Comme ce fut le cas dans son premier post de clarifications, l’honorable Parfait HOUANGNI tient à rassurer les populations qu’il s’agit bel et bien d’un montage pour ternir son image. Étant donné que le Bénin est un pays de droit, les structures compétentes sont saisies pour démanteler ce réseau d’escrocs et d’arnaqueurs. Mieux le cabinet de l’honorable Parfait HOUANGNI tient à rappeler que la loi sur le numérique a été votée au Parlement et les abus sur les réseaux sociaux sont punis surtout en ce qui concerne la vie privée. Par ce canal, l’honorable HOUANGNI appelle à la sérénité et attend impatiemment les résultats de l’enquête.

Fait à Cotonou le lundi 12 mars 2018,

Le cabinet de l’honorable Dah Parfait HOUANGNI

Quelques extraits de la loi sur le numérique pour ceux qui portent atteinte à la vie privée des autres

Article 574 : Atteinte à la vie privée commise sur internet Est puni de cinq (5) ans d’emprisonnement et de vingt cinq millions (25 000 000) de francs CFA d’amende, le fait, au moyen d’un ou sur un réseau de communication électronique ou un système informatique, de volontairement porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :

1- en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

2- en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

Article 575 : Atteinte au secret des correspondances commises sur internet

Le fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement connaissance, est puni des mêmes peines que celles prévues dans les dispositions du code pénal relatives au secret des correspondances. Est puni des mêmes peines, le fait de procéder à l’installation d’appareils de nature à permettre la réalisation de telles interceptions.

Article 576 : Atteinte à la représentation de la personne Est puni de cinq (5) ans d’emprisonnement et de vingt cinq millions (25 000 000) de francs CFA d’amende, le fait de publier sur internet, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention.