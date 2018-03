Bénin – UNB: l’Intersyndicale fustige l’attitude du Snecc et appelle à la poursuite de la grève

Suite à la levée de la motion de grève en cours dans les universités publiques du Bénin par le Secrétaire Général du Syndicat National des Enseignant-Chercheurs et Chercheurs du Bénin (SNECC-Bénin) à travers une correspondance adressée au ministre de tutelle, l’Intersyndicale s’est réunie en assemblée générale extraordinaire pour condamner l’acte de leurs camarades de lutte.

Découvrez l’intégralité du communiqué de Presse.

COMMUNIQUE DE PRESSE de l’Intersyndicale des Enseignants des UNB

Il nous est revenu que dans une correspondance en date du 19 mars 2018, le collègue Julien GBAGUIDI, Secrétaire Général du Syndicat National des Enseignant-Chercheurs et Chercheurs du Bénin (SNECC-Bénin), a notifié de façon unilatérale à Madame la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) « la suspension du mouvement de grève des enseignants du supérieur par le SNECC-Bénin ».

Cette décision qui a été prise pour des raisons, dit-il, « de convenance personnelle » et sans avis consultatif des militants à la base et des autres SG de l’Intersyndicale, et ce, en absence de la moindre satisfaction de nos légitimes revendications, n’engage que l’intéressé. Le bureau de l’Intersyndicale, réunie en séance extraordinaire ce jour 20 mars 2018, fustige le comportement du collègue Julien GBAGUIDI et le trouve inconcevable au moment où l’Assemblée Générale du 15 mars 2018 a décidé de corser le mouvement. Il considère par ailleurs ces agissements comme un épiphénomène. Par la même occasion, l’Intersyndicale déclare que la grève se poursuit tout en affirmant sa disponibilité à continuer les négociations dans le but d’un dénouement heureux de la crise dans l’intérêt supérieur de la communauté universitaire et de la Nation.

Fait à Abomey-Calavi le 20 mars 2018