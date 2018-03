Bénin – Unamab: les premiers mots de Michel Adjaka après son départ de l’union

Après ce parcours syndical, Michel Adjak, livre ses premiers mots qui ne sont que des remerciements à Dieu, le Père créateur. Voici l’intégralité de son message après son départ.

DIEU, MERCI

Conformément aux statuts de l’UNAMAB, je passe avec soulagement service demain mercredi 07 mars 2018 au nouveau Bureau Exécutif de l’UNAMAB présidé par le collègue Robert DADAGLO.

Je rends grâce au Seigneur, l’Éternel des armées pour m’avoir constamment soutenu, nonobstant mes faiblesses, pendant mes deux mandats de combats sans répit à la présidence de l’UNAMAB.

A celles et ceux qui m’ont accompagné, malgré mes défauts, je vous exprime ma profonde gratitude.

A celles et ceux qui ne m’ont toujours pas compris, je leur demande d’accepter le droit à la différence.

Je vous rassure que mes positions sont l’expression d’une conviction et la traduction d’un engagement à faire de la justice un pouvoir véritablement indépendant au service de la République.

Mon intime conviction est qu’il n’y a pas de développement, encore moins de véritable progrès social sans une justice crédible et accessible.

Cette conviction ne me quittera jamais. Je me battrai pour qu’elle soit vérité et réalité.

Merci aux collègues membres du Bureau Exécutif pour leur loyauté et dévouement sans contrepartie.

Merci à tous les collègues pour leur soutien et leur engagement pour une Union au service de tous.

Vive l’UNAMAB.

MERCI