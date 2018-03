Bénin – UAC : de nouvelles manifestations des étudiants ce samedi

L’ Université d’Abomey-Calavi n’est pas prête à renouer avec le calme qui y régnait jusqu’au moment où les étudiants ne rentrent en affrontements avec la Police Républicaine. Les étudiants qui étaient dans un mouvement pacifique ont changé de fusil d’épaule depuis l’intervention de la Police Républicaine dans la journée du vendredi 2, qui dans la foulée a arrêté le Président de la Fédération Nationale des Etudiants du Bénin (FNEB).

Tard dans la nuit de ce vendredi 02 mars 2018 les étudiants réclamant la libération du Président de la FNEB ont une fois encore brûlé des pneus et bloqués la voie inter- Etat Cotonou – Niger. Et comme si cela ne suffisait pas , ils sont revenus à la charge ce samedi matin pour empêcher toutes les activités académiques en cours, notamment les compositions du premier semestre à la Faculté des Sciences Humaines et Sociales (FASHS). Une situation qui met le campus d’Abomey-Calavi dans une confusion totale, étudiants et autorités se regardent en chien de vaillance avec la Police Républicaine au milieu.

A l’origine de cette manifestation qui apparemment se radicalise se trouvent essentiellement trois points de revendications. Les étudiants exigent l’annulation pure et simple du nouveau décret fixant les conditions d’attribution d’allocations dans les universités publiques, la construction des amphithéâtres en nombre suffisant, le recrutement massif des enseignants.