Bénin – tourisme : le gouvernement signe un accord de partenariat avec l’institut Smithsonian

Après le partenariat signé en juillet 2017 à Washinton entre la Smithsonian et l’Agence nationale de Promotion des patrimoines et de développement du tourisme (ANPT) que dirige son Directeur José Pliya, le gouvernement béninois a scellé, dans la soirée de ce vendredi 16 mars 2018, un nouvel accord de partenariat avec la même institution.

L’objectif de cet accord est de permettre à l’institut Smithsonian de partager avec le Bénin, des expertises en matière de préservation, de gestion et dissémination de l’héritage culturel du Bénin en particulier dans un contexte lié au musée. Selon Sabrina Lynn Motley, directrice de l’institut Smithsonian, le pouvoir social de la musique et l’idée que sous-tend ce terme est de créer des ponts entre le Bénin et Smithsonian .

A en croire ses explications, ce contrat prend en compte l’organisation de l’édition 2019 du festival Folklofe où le Bénin sera à l’honneur pendant dix (10) jours et qui se débutera fin juin pour prendre fin début juillet 2018. .De ces propos, il ressort qu’à cette occasion, seront célébrés la vie folklorique, les traditions ainsi que le patrimoine culturel immatériel du Bénin.

Quid de l’accord de partenariat…

Il s’agit selon le ministre du tourisme, de la culture et des sports, Oswald homeky, d’un moment important pour les arts et la culture du Bénin. C’est pourquoi, il n’a ménagé aucun effort pour remercier tout ceux qui ont travaillé à la concrétisation de cet accord notamment la chanteuse Béninoise Angélique Kidjo et le cinéaste béninois Djimon Hounsou.

« Nous avons décidé au sein du gouvernement de nous faire accompagner par ceux qui sont qualifiés et qui ont une expertise mondiale » a t-il expliqué avant de préciser : » qu’il est très heureux de signer un protocole d’accord qui définit la façon dont nous collaborons pour préparer la participation du Bénin à ce festival ».

La Smithsonian Institution est une institution de recherche scientifique, créée sous l’égide de l’administration américaine en 1846. Elle a, au fil des années, développé ses vocations éditoriales, muséographiques, pédagogiques et éducatives. Le Smithsonian Institut est associé aujourd’hui à un vaste complexe de dix-neuf musées et neuf centres de recherche principalement situés à Washington, DC, et gérée par son organisme fondateur, le gouvernement fédéral américain.