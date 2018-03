Bénin : des tirs croisés autour de Pascal Irénée Koupaki

La « Nouvelle Conscience » ou encore la « Vague Jaune » comme le disait affectueusement les militants et militantes du candidat Pascal Irénée Koupaki livre ses secrets à la face du monde, deux ans environ après son échec aux élections présidentielles. Tel un feuilleton, l’histoire se déroule en épisodes palpitants qui ne laissent personne indifférent. Les figures de proue de ce feuilleton sont essentiellement au nombre de cinq.

D’un autre coté se trouvent le chroniqueur Constantin Amoussou et le Professeur Narcisse Simon Tomety qui ont très tôt claqué la porte non seulement de la rupture mais aussi de la « Nouvelle Conscience » estimant que la nouvelle ligne suivie par le concepteur est en déphasage avec la ligne de départ tracée. De l’autre coté se retrouvent Yves Dakouidi, Florentin Dossou, Bernard Hounkpè qui sont restés fidèles au « roi ». Le ton a été donné par le Professeur Narcisse Simon Tomety qui a usé de sa plume et de sa page facebook pour exprimer sa déception et sa désillusion par rapport à la « Nouvelle Conscience » depuis l’entrée de Pascal Irénée Koupaki dans l’appareil étatique. Il sera très tôt relayé par Constantin Amoussou qui, avec la plume et le verbe qu’on lui connait n’a laissé aucune chance à Pascal Irénée Koupaki. Les trois autres essayaient toujours de répliquer aux deux premiers pour protéger l’édifice qui selon eux est loin de se fondre contrairement à ce que tentent de faire croire les deux ex-soutiens du leader de la Vague Jaune. Ils se tirent donc dessus sans merci, des attaques et des contre-attaques étaient au rendez-vous, des lettres ouvertes, Dieu seul sait qu’ils en ont suffisamment écrit.

La goutte d’eau qui va faire déborder le vase

Le dernier épisode qui a eu le mérite de réveiller les défenseurs du concepteur de la « Nouvelle Conscience » qui , autre fois étaient tous au commande de Constantin Amoussou en tant que Chef de la Communication Digitale, et du Professeur Narcisse Simon Tomety qui dirigeait l’Ecole de la Nouvelle Conscience trouve sa genèse dans une intervention de Constantin Amoussou qui sans ambages a traité le chantre de la Nouvelle Conscience de « traite ». Pour Constantin Amoussou ce dernier aurait trahi toutes les causes. Une affirmation qui vient sans doute de donner de l’eau au moulin à ses anciens soldats, sans surprise donc, ils se sont tous rués sur lui pour apporter une réplique à la hauteur de son affront.

Constantin Amoussou aussi ne s’est pas fait prier pour revenir à la charge, à la contre attaque de ses anciens alliés il y a apporté une réplique stratégique qui en réalité s’est adressée directement à Pascal Irénée Koupaki. La méthode reste la même, une lettre ouverte bien longue a été adressée au ministre d’Etat Pascal Irénée Koupaki. Publiée en séquence sur les réseaux sociaux elle aborde plusieurs aspects qui justifient la position actuel de cet ancien commandant de la Nouvelle Conscience . Il a dans un premier temps déploré le fait que le ministre d’Etat ait envoyé à la poursuite, « UNE FOULE DE BESTIOLES RAMPANTES » pour le citer. Dans les autres parties de sa lettre, l’homme a abordé les différents aspects qui l’ont poussé à traiter son ancien mentor de « traite ».

Pour le moment c’est le silence plat dans le rang des défenseurs de Pascal Irénée Koupaki , qui certainement sont au laboratoire pour venir démonter cet énième affront de leur ancien commandant.