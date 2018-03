Bénin- Sélections U-17 et U-20 : du lourd pour les Cadets

Les Écureuils, cadets et Juniors du Bénin disposent chacun d’un encadrement technique, depuis ce vendredi 09 mars 2018.

Au cours de la cérémonie de prise de service au siège de la FBF à Porto-Novo, les candidats à ces différentes sélections ont été fixés sur les tranches d’âge pour y prétendre.

Ainsi, selon la cellule de communication de l’instance, il a été demandé « au secrétaire administratif de faire lecture du courrier de la Caf en ce qui concerne la tranche d’âge ».

Il en résulte qu’au niveau des Juniors (U-20), il faut être né le 1er janvier 1999 et ne pas avoir moins de 16 ans l’année de la compétition. Alors qu’au niveau des Cadets (U-17), il faut être né le 1er janvier 2002.

Les juniors en regroupement le mercredi 14 mars à Missrété

Valère Houandinou, sélectionneur U-20 et sa suite vont effectuer sous la supervision de Quentin Didavi, directeur des compétitions, une détection des meilleurs joueurs de la catégorie issus des, Ligue 1, 2 et 3 et des centres. Au final 25 vont être retenus pour intégrer mercredi le « camp des loges habituel », le Centre d’Excellence de Football de Missrété.

Plusieurs matchs amicaux annoncés

« Ce stage de mise au vert sera marqué par nombre de matchs amicaux avec les clubs d’élite et des équipes nationales du Togo, Niger et Nigeria. « , annonce la Cell de Com de la FBF

En mode nouveau forma, il y a du lourd pour les Cadets

C’est au détour d’un tournoi opposant les pays de la zone 3 ou Zone Ouest B en l’occurrence le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Mali, le Niger, le Nigeria et Togo en septembre prochain à Abidjan que le meilleur sera choisi pour la, Tanzanie 2019. Yessoufou Lafiou et sa suite ont donc intérêt a profité du temps pour mettre en place une équipe compétitive. Car la tâche s’annonce difficile mais pas impossible avec le double tenant du titre le Mali (vainqueur en 2015 et 2017). Le Nigeria (vainqueur en 2001, 2007), le Ghana (vainqueur en 95 et 99), le Burkina Faso (vainqueur en 2011) et la Côte d’Ivoire (vainqueur en 2013). Seul le Bénin, le Niger et le Togo n’ont jamais goûté au sacre.