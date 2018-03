Bénin – sélection U-20: tous les regards sont tournés vers ce jeudi 15 mars

Au 3e jour de présélection en vue des éliminatoires de la Can U-20, le staff dirigé par Valère Houandjinou a eu sous ses ordres une centaine de joueurs. Au terme des oppositions de 30 minutes par groupe de 11, 43 ont été retenus. Demain, jeudi 15 mars va marquer la fin de ces tests pour laisser place au travail de préparation de l’équipe nationale U-20 du Bénin.

Le lundi 12 mars au 1er jour du test, 150 joueurs ont été observés au Stade René Pleven (Akpakpa) et 45 ont été provisoirement retenus. Le mardi 13, sur une quarantaine de jeunes joueurs présents, 19 ont retenu l’attention du staff dirigé par Valère Houandjinou.

Au 3e jour, le cumul de 64 jeunes joueurs a été rejoint par un lot de joueurs attendus des localités plus éloignées de Cotonou. Pour un total de près de 100 joueurs, le groupe est désormais à 43.

Le jeudi sera une journée décisive pour les différents candidats à la quête d’une place en équipe junior. Car la vraie présélection va accoucher de son lot de joueurs. Selon le sélectionneur Houandjinou, 25 ou 30 vont être retenus sur les 43 à défiler sous l’œil du technicien Houandjinou surnommé désormais le « Magicien ».

Aucune place n’est acquise

Le sélectionneur a souhaité avoir 25 joueurs pour le stage à Missrété et vu l’avalanche de talents, il a décidé de prendre 30. Alors, on pourrait déduire que 5 joueurs seront mis en attente. Aussi, ajouté à la possibilité d’avoir quelques joueurs exemptés du test et peut être la venue des joueurs évoluant sur le continent ou si possible des bi-nationaux, on peut conclure qu’aucune place n’est acquise.

La FBF apprend de ses passés tragiques

Le Bénin a été déjà sanctionné par la Caf pour « non-respect de tranche d’âge » plus connu sous l’expression erreur administrative. Alors, pour ne pas tomber de ce trou sombre, le staff des U-20 de commun, en accord avec la Fédération béninoise de Football, a vite anticipé sur le contrôle dès les premiers jours de test de la personne administrative de chaque sujet. Ceci en vérifiant au niveau des licences, les dates de naissance aussi dans le système d’enregistrement des transferts de la Fifa. Un travail payant puisque des sources nous ont informé de ce qu’au moins un joueur n’étant pas dans cette fourchette d’âge a été mis à l’écart. Vous avez fait votre boulot, oui ! Mais le bon sens demande à vous féliciter pour ce sens d’anticipation.

Le test se poursuit ce jeudi 15 mars avec en toile de fond, la liste des 25 ou 30 joueurs attendus au Stade René Pleven (Akpakpa) pour la suite du feuilleton menant à Monrovia.