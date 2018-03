Bénin sélection U-20: sans langue de bois, Valère Houandjinou se lâche

Annoncé sélectionneur des Juniors (U-20) béninois, Valère Houandjinou s’est prêté aux questions des journalistes, au terme de la première journée de test ce lundi 12 mars 2018. Ceci dans l’optique de faire une présélection de 25 joueurs pour préparer les Éliminatoires de la Can Niger 2019. Au cœur des questions, l’avis du technicien sur la prestation des joueurs dans l’ensemble, les étapes devant conduire à la présélection, l’objectif à lui assigné, le contrat et bien d’autres.

Vous venez de finir le premier test de sélection, peut-on avoir vos impressions ?

Une chose m’a fait plaisir, c’est que … Il y a longtemps que je ne suis plus au pays, depuis toujours, on me disait qu’ il n’y a pas de joueurs au pays. C’est le contraire que je viens de voir ce matin, il y en a tellement. Et on doit faire (beaucoup) attention… Si non, tu vas avoir embarras de choix..

Déjà l’embarras de choix ? (Rire..)

Non pas toute de suite, il n’y a pas encore embarras de choix. Ils sont nombreux, mais pas toute de suite. Après 20, 25 voire 30 minutes, je sais déjà qui est qui. Ils sont au nombre de 150 joueurs, on a retenu 45, c’est ça.. Ce n’est pas que les autres sont des mauvais joueurs, mais ça dépend de ce que je veux.

Alors expliquez-nous la suite des phases avant le campement à Missrété ?

Non, on ne peut pas… Demain déjà dans les 45-là, il y en a qui vont partir encore et d’autres vont venir. On va avoir de nouveaux joueurs à partir de demain, parce qu’il y a des équipes qui sont dans le Nord, dans le Mono, etc… Avant le campement à Missrété, ce qui a été retenu entre la Fédération et moi, c’est d’avoir 25 joueurs, la Fédération avait voulu 20 et moi, j’ai dit 25. Pour faire un bon travail, c’est ce qu’il me faut.

Au Nigeria avec le feu Keishi, même si c’était avec les Seniors, vous avez vécu meilleure expérience, ici qu’est-ce qui vous a particulièrement marqué ?

On ne peut pas comparer le Nigeria… il y a le championnat qui est régulier au Nigeria, si tu veux faire une sélection de U-20 équipe Olympiques, les joueurs sont déjà là dans le Championnat, D1, D2 et tout. Tu sélectionnes tes joueurs (car) ils sont déjà là dans le championnat. Et c’est moi qui faisais ce boulot. Moi, comme je vous l’ai dit plus haut, j’ai vu de très bonne chose, techniquement, physiquement, maintenant, c’est tactiquement que moi, je vais leur ajouter quelque chose.

Le temps n’est-il pas un handicap ?

Non ! Je ne crois pas trop. OOOh, vous savez il y a d’autres qui sont déjà là que nous connaissons, et que mes collaborateurs, mes assistants … Eux, ils sont en place avant moi… Ils les connaissent. Je me suis approché des entraîneurs qui sont sur le terrain avant moi, donc avec ça, je vais voir ce que je vois là et puis j’ajoute…

La légion étrangère, vous en pensez ?

Pour le moment, je ne pense pas à ça d’abord. C’est quand on va monter une équipe ici, on va voir là où on a de problème, là, on va voir ceux qui sont meilleurs à l’étranger. On en a plusieurs à l’étranger, mais on ne peut pas appeler tout le monde.

Quel est l’objectif qui vous est assigné pour cette campagne ?

L’objectif, c’est de gagner quelque chose.. C’est d’aller loin dans la compétition, mais je ne peux pas le faire seul, c’est avec vous les journalistes, Supporters, le bureau directeur de la Fédération et bien d’autres.

Que peut-on retenir de votre contrat ?

Le contrat n’est pas encore signé, c’est un contrat verbal pour le moment, mais j’ai accepté de travailler, le président de la Fédération avec les membres du bureau directeur m’ont donné l’assurance que ça va se faire.

Est-ce que vous avez déjà prévu avec la Fédération une séance avec le ministre des Sports ?

Tout à fait, c’est ce que j’ai demandé, ils m’ont dit qu’il n’y a pas de problème, mais que ça va se faire.