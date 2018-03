Bénin – scandale des sièges au stade Mathieu Kérékou : la nécessité d’un audit

Le Stade Mathieu Kérékou (MK) demeure le plus grand temple de Football au Bénin. Mais, c’est vraiment triste l’état des sièges de ce stade, dont la plupart sont déjà détériorés. Ce projet d’installation des sièges a été pourtant coordonné par un béninois qui doit être fier, pour ne ironiser de le voir ainsi. A l’ère du « Nouveau Départ », le gouvernement doit lancer un audit pour apprécier la gestion faite des fonds qui ont servi à cette rénovation.

Selon nos informations, cette installation de sièges a coûté plusieurs millions de FCFA au contribuable béninois. Le régime d’alors à travers le ministère de la Jeunesse des sports et loisirs (ancienne dénomination) a voulu par le lancement de ce projet d’installation de siège hisser le stade dans les normes internationales et permettre aux supporters de se retrouver dans de meilleures conditions pour suivre les matchs (sans places assises, les béninois étaient entassé comme de la sardine dans les tribunes). Mais hélas, ce projet a un goût d’inachevé et quelques années après son exécution, c’est la colère et la désolation qui animent les béninois.

« Vous avez vu le stade de Hogbonou, (l’autre appellation de Porto-Novo). Pourquoi on ne confie pas la commande à ceux qui ont pris les sièges de là-bas ? », s’interroge un béninois rencontré au stade en langue locale « Fongbé ». Poursuivant, « nous avions appris que l’exécution du projet a été confié à Oké Magloire, il est béninois président de club, c’est un monsieur qui voyage beaucoup, il a sûrement vu mieux ailleurs. Et si c’est ce qu’il a voulu pour nous, on l’accepte. Cependant, le nouveau ministre Oswald Homéky, mieux le président Talon qui aime aussi le sport doivent prendre leurs responsabilités pour voir combien on a englouti dans ces plastiques qui sont devenus encombrants », a conclu ce dernier.

« On n’est pas sérieux dans ce pays, sinon comment comprendre que des ministres se sont succédé à la tête du département des sports et viennent même au stade depuis l’installation de ces sièges, ils ne vont nous dire qu’ils n’ont pas vu que c’est de l’argent jeté. Alors on attend la réaction du gouvernement Talon », a pesté ce dernier qui était dans tous ces états.

Alors qu’on annonçait un stade faisant peau neuve sous le management de « Magloire Oké », en mai 2012, il a fallu attendre décembre 2013 pour connaître la vraie valeur des plastiques servant de siège et qui ont couvert toutes les places assises du stade Mathieu Kérékou.

Ce management, n’aura été donc que du leurre, pour qui a vu le stade Charles de Gaulle inauguré bien avant celui du stade MK et que ses sièges sont toujours en états malgré les averses de soleil et les pluies.

Comme nombre de curieux, des questions me taraudent : quelle a été la cause de cette dégradation si rapide ? La qualité du plastique quand on a surtout tâté celui de Porto Novo ? Une destruction intentionnelle des supporters ? Vraiment, on est est à la fois furieux et confus.

Dès son avènement, le gouvernement du « Nouveau Départ », a annoncé la réfection dudit stade. En attendant cette mesure, si un audit passait sur les sièges du stade MK, les béninois vont vivre autrement l’horreur à chaque rencontre au stade Mathieu Kérékou (MK). Parce qu’on a l’impression d’être dans une « République Bananière ». Comme l’aurait dit l’autre si ce message tombe dans les oreilles de sourd.