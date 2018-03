Bénin : Sandra Idossou honorée pour sa campagne contre le sachet plastique

Le ministre béninois du Cadre de vie et du développement durable, José Tonato a honoré ce 08 mars 2018, l’activiste sociale Sandra Idossou pour sa campagne contre le sachet plastique sur les réseaux sociaux au Bénin.

Consultante en qualité de services, Sandra Idossou s’est investie depuis plusieurs mois pour l’éradication de l’usage des sachets plastiques au Bénin à travers la campagne #SachetHéloué. A l’occasion de la Journée internationale de la femme, le gouvernement béninois lui a décerné un certificat de distinction en guise de reconnaissance et d’admiration envers ce modèle d’écocitoyenneté et de femme active qu’elle représente.

« Cette campagne qu’elle a initié, permet sur les médias sociaux et à travers des évènements, de sensibiliser la population sur les dangers de l’usage des sachets plastiques et ceci en proposant des solutions de sacs réutilisables en tissu en lieu et place des sachets », a fait savoir le ministre Tonato qui l’a rassuré de la disponibilité du gouvernement à accompagner ses différents projets dans la mesure du possible.

Par la même occasion le ministre Tonato a encouragé à travers elle, toutes les femmes béninoises et africaines qui s’investissent pour une cause aussi noble soit-elle à aller encore de l’avant.