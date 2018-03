Bénin : une rue dédiée à Rafiatou Karimou en hommage à son engagement politique

La mémoire de la première femme ministre en République du Bénin est honorée ce Samedi 17 Mars 2018 à Sakété à travers la cérémonie d’inauguration d’un rue dédiée à sa personne. Baptisée rue « El Hadja Rafiatou Karimou », elle a été inaugurée à la faveur d’une cérémonie qui a eu lieu en présence de la première autorité de la Commune de Savè, le Maire Pierre Ayéladé Adéchi, du ministre de l’enseignement maternel et primaire, Salimane Karimou, de l’ancien Maire de Sakété Raliou Arinloyé, une délégation du bureau de l’Association nationale des anciens parlementaires du Bénin conduite par Timothée Adanlin, des cadres de l’administration publique ayant servi sous la disparue.

Ancienne députée et ancienne ministre de la Santé publique et puis de l’Enseignement maternel et primaire du Gouvernement du Général Mathieu Kérékou, Rafiatou Karimou a été aussi présidente du Front d’Eveil pour la Démocratie (FED).

Elle se passe pour l’une des figures emblématiques de la lutte pour l’émancipation de la gent féminine et est décédée à Paris le 04 Janvier 2018. Militante chevronnée aux premières heures de la Révolution, elle laisse le souvenir d’une femme battante dont les actions ont fait tache d’huile dans le monde politique.

Passée par diverses formations politiques dont le MADEP, elle s’est donné pour challenge de s’imposer dans le milieu politique, considéré comme la chasse gardée des hommes. «Quand on est femme, on ne doit pas rentrer en politique pour aller applaudir, ni faire la cuisine lors des grands regroupements ou des grandes rencontres et autres », aime-t-elle partager avec ses sœurs qui toisent a chose politique.