Bénin – Ravip : le maire Isidore Gnonlonfoun s’acquitte de son devoir civique

A environ un mois de la clôture du Recensement Administratif à Vocation d’Identification de la Population (Ravip), le maire par intérim de la ville de Cotonou, Isidore Gnonlonfoun, s’est fait enrôler dans la matinée de ce mercredi 21 mars 2018 au quartier Ladji dans le 6ème Arrondissement de la Ville de Cotonou.

Ceci fait suite aux opérations de sensibilisation et de mobilisation des populations de la localité par le conseil communal de la ville de Cotonou autour de cet instrument administratif initié par le régime Talon. Après avoir répondu aux différentes questions des agents recenseurs, le maire intérimaire de la ville de Cotonou s’est fait enrôlé comme tout citoyen afin de s’acquitter de cette obligation civique.

« Nous avons mis du temps à cause des activités quotidiennes. Nous avons pris le temps de sensibiliser les citoyens et de nous assurer qu’ils ont bien compris le bien fondé de cette opération » a clarifié le maire. Selon Isidore Gnonlonfoun, la ville, à travers le conseil municipal, a participé à la vulgarisation, la sensibilisation des populations pour qu’elles aillent se faire enregistrer au Ravip. Il s’agit selon lui d’une carte à multiple fonctions. C’est pourquoi, il a invité ses concitoyens de la ville de Cotonou à se faire enrôler afin de régler définitivement la situation des citoyens sans acte de naissance et favoriser la mise en place d’un état-civil moderne et fiable.

Le Recensement administratif à vocation d’identification de la population (Ravip) est une opération de recensement massif initial de la population en vue de réaliser au plus vite l’identification des personnes physiques en République du Bénin. Il a pour objectif de doter chaque citoyen béninois d’un numéro personnel d’identification (NPI) sur la base duquel il pourra obtenir une carte d’identité nationale électronique aux multiples fonctions. Ce numéro personnel d’identification figurera sur tous les actes officiels qui l’identifient au sein de la société. Le numéro personnel d’identification est individuel, personnel, incessible et permanent.