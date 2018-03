Bénin : quatre individus arrêtés à Cotonou pour cybercriminalité

Quatre jeunes cybercriminels ont été interpellés par la police républicaine au quartier Vodjè. L’opération s’est déroulée dans une maison où les mis en cause mènent leur activité de cybercriminalité. Ils étaient en pleine activité quand la police s’est invitée dans l’immeuble pour les arrêter.

Après leur arrestation, la police s’est donnée l’exercice de mener une fouille dans la maison. Cette perquisition qui a duré plusieurs minutes a permis aux forces de l’ordre de découvrir un arsenal informatique et d’autres objets non moins importants. La police a mis la main sur trente sept ( 37) cartes bancaires, une clé USB, une clé de connexion MTN, une guitare, une télé écran plat SAMSUNG 40 pouces, un décodeur canal+, une boite à bracelets à l’intérieur de laquelle sont logés deux bracelets de marque moving et AP ( une de couleur kaki et l’autre de couleur noire), six (06) portables ( deux IPhone 6 de couleur blanche , deux ( 02) infinix Hot4 noir, un Samsung grandprime et un (01) itel à claviers); un Wi-Fi ZTE de couleur blanche.

Envoyés derrière les barreaux, ils seront présentés dans les jours à venir au procureur de la République pour la suite. La lutte contre la cybercriminalité qui a pris corps depuis quelques jours dans la ville de Cotonou continue et sera accentuée dans les jours à venir selon les autorités policières.