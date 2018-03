Bénin- projet PEJ: octroi de subventions à 77 jeunes à N’Dali

Le ministre des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l’emploi, Modeste Kérékou a procédé ce jeudi 22 mars 2018 à N’Dali dans le département du Borgou au lancement officiel de l’octroi des premières enveloppes de subventions aux bénéficiaire du « Projet Emploi des Jeunes ».

Ils étaient au total 77 bénéficiaires retenus dans la commune de N’Dali à bénéficier de cette subvention pour le démarrage de leur projet après l’élaboration de leur plan d’affaire.

La mise à disposition des ressources financières à la disposition de ces jeunes entrepreneurs s’est faite au cours d’une cérémonie fort simple qui a réuni le conseil municipal de N’Dali, le directeur général de l’agence nationale pour l’emploi (ANPE), les cadres de l’ANPE, , le coordonnateur du projet de l’emploi des jeunes, les cadres du ministère des petites et moyenne entreprise et de la promotion de l’emploi, les têtes couronnées, les bénéficiaires et leurs parents.

Dans son mot de bienvenu, Gaston Yorou, maire de la commune de N’Dali s’est dit heureux de l’honneur qui est fait à sa commune en la choisissant pour abriter le lancement officiel de l’octroi des subventions aux bénéficiaires du « PEJ ». il a ensuite remercié le gouvernement pour les efforts qu’il consent au quotidien pour l’insertion des jeunes dans le tissu économique et pour faire reculer le terrain du chômage et du sous emploi.

À sa suite, le directeur général de L’ANPE, Urbain Amègbédji a fait le point des efforts déjà consentis sur le terrain par l’unité de coordination du « PEJ » et « L’ANPE », au titre des composantes 2 et 3 du « PEJ » qui concerne ainsi pour dire à la formation des bénéficiaires et à leur accompagnement à installer leur petite unité de production.

Il importe de préciser que 7500 personnes bénéficieront de cette subvention d’un montant de 200.000 Fcfa par bénéficiaires. Le projet emploi des jeunes initié par le gouvernement avec l’appui financier de la Banque Mondiale au titre de la composante 3 du projet est un projet social qui vise à soutenir les jeunes confrontés au problème de chômage de pouvoir se mettre à leur propre compte.