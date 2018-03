Bénin – Programme national de lutte contre le paludisme : l’USAID en appui institutionnel

C’est à travers une cérémonie fort-simple que l’USAID a marqué son appui institutionnel au Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) au Bénin. Occasion pour le représentant résident de l’USAID, Jonathan Richter, de procéder à la remise d’un système de connexion informatique au PNLP.

En Afrique au sud du Sahara et au Bénin, le paludisme reste et demeure un problème de santé publique. Première cause de mortalité chez les femmes enceinte et les enfants selon l’Unicef, le paludisme est aujourd’hui une préoccupation majeure pour les gouvernants.

Pour contribuer à l’effort des gouvernants dans la lutte contre le paludisme, l’USAID a soutenu, depuis 2007, le lancement de l’initiative présidentielle pour la lutte contre le paludisme (PMI) avec des investissements pour la prévention, la prise en charge, et le renforcement du système sanitaire.

A en croire Jonathan Richter, représentant résident de l’USAID, tous les financements de l’USAID servent à mettre en œuvre des activités visant à l’amélioration du système d’information de routine du paludisme, à l’installation d’une surveillance renforcée des données afin de planifier pour la pulvérisation intra-domiciliaire.

Par l’octroi d’un système de connexion informatique au PNLP, l’USAID entend renforcer les capacités opérationnelles du programme qui a la réputation de structure clé dans la lutte contre le paludisme car, selon Jonathan Richter, le PNLP est l’institution coordonnant des interventions à efficacité prouvée qui sauvent des vies et réduisent une partie importante du fardeau économique due à la maladie aux populations béninoises.