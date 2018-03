A quelques jours de la confrontation Libéria-Bénin, comptant pour la manche aller du 1er tour des éliminatoires de la Can U-20, le sélectionneur béninois de la catégorie Valère Houandjinou et son staff ont réduit leur effectif.

De 33 après le 3e match, test (2-2) contre Esae, le groupe est passé à 25 ce samedi 24 mars 2018. Ceci en attendant les quatre joueurs annoncés en renfort par le sélectionneur Houandjinou au terme du 3e match test le vendredi 23 mars.

Il s’agit de Charbel Gomez et IbrahimOgoulola (en test en Europe) et Joël Sogbo sous la liquette de l’Hapoel Hadara en club de division 2 en Israel et León MédardMeizou sociétaire de Galatasaray U-20. Si Joel Sogbo est plus ou moins connu du public pour sa présence au dernier tournoi de l’Uemoa au Togo, ce n’est pas le cas de Meizou qui reste à découvrir par le grand public.



Les 25 joueurs provisoires

1-KAKPO Achiamou Chérif Deen (BUFFLES FC)

2- OGOUBIYI Issiaka (ASPAC FC)

3- YESSOUFOU Fadil (ESAE FC)

4- ALECHOU Femi Aril (UNB FC)

5- ASSOGBA Youssouf Amouda (USSK FC)

6- MONLADE Ogounlayé Anicet ( JSA FC)

7- SOTODJI kouessi Ronaldo ( AS COTONOU)

8- SANNI Shabane (UPI-ONM FC)

9-AZONGNITONDE Charlemangne (SONY SPORT CONACRY)

10- AYIMAVO Bernard Nevra (JAC FC)

11- ADINCI Amas (SOLEIL FC)

12- SEDJAME Patrick (DYNAMO)

13- BOUROU Abdou-Samadou (BUFFLES FC)

14- NOUMONVI Dieu-donné Stone (SALITAS FC/BURKINA)

15- KOSSI Rodrigue (BUFFLES FC)

16- AVODAGBE Brison Harold Senan (JAC FC)

17- LATOUNDJI Falid OlabIssi Aremou (DRAGONS FC)

18- AHOMADEGBE Hospice (ASPAC FC)

19- COHUN Clotaire Yao (UPI-ONM-FC)

20- BIO DJIBRIL Abdoul Malick (ENTENTE FC DU KANDI)

21- ADAMOU Nassirou (AS COTONOU)

22- NOUCONMEY Gilfrims Fabrice (REQUINS)

23- BIO ODO Chabi ( SOLEIL FC)

24- SALAMI Femi (OMAVIE YOUTH FC/LONDON)

25- VIDEKON Joel Aubin (SALITAS FC/BURKINA)