Bénin : plus de 4 tonnes de cannabis arraisonnés par la police à Ouidah

Le 15 mars 2018, les éléments de la Police républicaine ont intercepté à hauteur de Ouidah, 4 véhicules transportant 4 tonnes 20 kg de boulets et de plaquettes de cannabis enfouit dans des balles de friperies.

Dans un entretien accordé à la « Télévision Carrefour » (TVC) le 18 mars 2018, le Directeur général de la police républicaine, le Général Nazaire Hounnonkpè, a fait savoir que les véhicules interceptés par la police étaient en transit sur le territoire béninois. Certainement pour des raisons d’enquête en cours, le Général n’a pas donné de détails sur la provenance et la destination desdits véhicules.

« Sur la base des renseignements qui nous sont parvenus, ces 4 véhicules ont été interceptés et la fouille minutieuse qui a suivie a permis de découvrir, enfouies à l’intérieur des balles de friperies, 4 tonnes et 20 kg de boulets et de plaquettes de cannabis », a-t-il expliqué sommairement. De sources proches de la direction départementale Atlantique de la police républicaine, toutes les personnes à bords des véhicules ont été interpellés pour besoin d’enquête.

Le Général Nazaire Hounnonkpè a par ailleurs profité de son entretien sur TVC pour exhorter les populations à collaborer avec les forces de l’ordre pour une meilleure sécurisation de personnes et des biens au Bénin. « On pense que la sécurité, c’est l’apanage des hommes en uniformes. Ce qui est tout faux. Chacun doit se sentir acteur et artisan de sa propre sécurité », a-t-il indiqué.