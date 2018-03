Bénin : le mouvement « Osons Ensemble » présente la part de la 6ème circonscription dans le Pag

Le Bureau Exécutif National du mouvement politique Osons Ensemble était dans la matinée du samedi 17 mars 2018 à la rencontre des populations de la 6ème circonscription électorale. Cette rencontre qui a eu pour cadre l’une des salles du Business Promotion Center d’Abomey-Calavi a permis à l’équipe de Eric Zossou José Koumalon de décrypter les actions prévues dans le Programme d’Actions du Gouvernement (Pag) pour être réalisées dans les communes de la 6ème circonscription.

Pour Wilfran Ogue, deuxième vice-président et porte-parole du mouvement Osons Ensemble, les communes de la 6ème circonscription ont eu une part non négligeable des actions phares du Pag. Un fait qui devrait réjouir les populations selon lui. Il a abordé les projets de construction d’un hôpital de référence dans la commune d’Abomey-Calavi , de l’aéroport de Glo-Djigbé , des marchés secondaires, des routes en double (Calavi Kpota-Hèvié-Cococodji et Missessinto-Sèdjè Dénou-Zè). Il n’a pas oublié le contournement nord de Cotonou et le projet de reconstruction de la cité Ganvié.

Dans cette sortie, le Bureau Exécutif n’a pas occulté les sujets brûlants de l’actualité. La fronde sociale actuelle a été également au centre des discussions. A cet effet, Osons Ensemble a souhaité que les deux parties en conflits puissent parler d’une même voix pour le retour au calme afin que l’année scolaire soit sauvée.