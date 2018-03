Bénin – Mouvement de grève à l’UAC : les étudiants passent à la vitesse supérieure

Pour se faire davantage entendre, les organisations d’étudiants de l’Université d’Abomey Calavi (UAC), ont lancé un nouveau mouvement de grève qui passe de 72 heures à 96 heures par semaine.

Le mouvement de grève de 72 heures déclenché par les organisations syndicales des étudiants cette semaine n’a pas abouti à la satisfaction des revendications des étudiants. Il a plutôt occasionné des accrochages entre forces de sécurité et les étudiants grévistes. Le bilan (non officiel) fait état de plusieurs blessés dans le rang des étudiants et plusieurs étudiants arrêtés par les éléments de la Police Républicaine. Et pourtant, les étudiants n’endentent pas en démordre.

A l’issue d’une séance de concertation, les organisations d’étudiants lancent un nouveau mouvement de grève de 96 heures par semaine pour exiger l’amélioration des conditions de vie et d’étude des étudiants béninois, l’abrogation du décret portant attribution de bourse et secours universitaires (décret jugé discriminatoire – ndlr) et la démission de la ministre de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle pour incompétence notoire.

Dans un communiqué, le président de l’Union nationale des étudiants du Bénin (Uneb), Alain Nouho, a appelé les camarades étudiants à se tenir prêt pour dire « Non » à la « ruse » et la « rage » érigées en mode de gouvernance par le régime Talon. « Nous prenons l’opinion publique à témoin des déconvenues qui découleraient de l’entêtement des autorités nationales et universitaires quant à la libération de tous les étudiants qui ont été arrêtés », peut-on lire dans le communiqué de l’Uneb.

Rappelons que le mouvement de grève sur le campus d’Abomey Calavi a empêché le bon déroulement des compositions dans plusieurs facultés. Si le mouvement de grève des étudiants perdure, il pourrait avoir des répercussions sur le calendrier universitaire, déjà en souffrance dans certaines facultés et écoles de l’université.